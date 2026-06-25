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पावसात बाजूला थांबताना
दुचाकीला टेम्पोची धडक
सोलापूर, ता. २५ : मोहोळमार्गे सोलापूरच्या दिशेने दुचाकीवरून येणारा दुचाकीस्वार वाटेत अचानक पाऊस लागल्याने दुचाकी बाजूला घेत होता. त्यावेळी मागून येणाऱ्या भरधाव टेम्पोने दुचाकीला जोरात धडक दिली. यात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. जखमी हा मूळचा लातूरचा असून त्याचे पूर्ण नाव समजू शकलेले नाही. ४३ वर्षीय काळे नामक जखमीला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तो अर्धशुद्धीवर असल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे. हा अपघात गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास झाला. अपघातानंतर टेम्पो चालक पसार झाला होता.

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