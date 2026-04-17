Tanker Bike Accident : टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; टॅंकर चालकासह मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे - भरधाव टँकरने दुचाकीला धडक दिल्याने एका ४३ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अपघात झाल्यानंतर जखमीला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल न करता आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. या प्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रतीक अश्विन शेठ (वय ४३, रा. गुंजन सोसायटी, रास्ता पेठ) असे मृत्यू झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. याप्रकरणी नितीन रंजित बंबोली (वय ४४, रा. संदेशनगर, पुणे) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी उमेश आनंदराव जाधव आणि अविनाश आनंदराव जाधव (वय ३३, दोघे रा. शेवाळेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे) या टॅंकर चालक आणि मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (ता. १६) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास पुण्याकडून लोणी काळभोरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर रविदर्शन बस स्टॉपजवळ हा अपघात झाला. आरोपींनी आपापसात संगनमत करून त्यांच्या ताब्यातील टँकरने प्रतीक शेठ यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत शेठ हे रस्त्यावर पडून गंभीर जखमी झाले..कॅमेरा, क्लीनर नसल्याने बेतले जिवावरआरोपींच्या टँकरमध्ये ३६० डिग्री कॅमेरा किंवा इतर अद्ययावत सुविधा नव्हत्या. तसेच, अवजड वाहनावर क्लीनर (मदतनीस) नसल्यास अपघात होऊन एखाद्याचा मृत्यू घडू शकतो, याची जाणीव असतानाही आरोपींनी क्लिनरशिवाय वाहन चालवले. याच हलगर्जीपणामुळे शेठ यांना जीव गमवावा लागल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.