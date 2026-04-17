Tanker Bike Accident : टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; टॅंकर चालकासह मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

भरधाव टँकरने दुचाकीला धडक दिल्याने एका ४३ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - भरधाव टँकरने दुचाकीला धडक दिल्याने एका ४३ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अपघात झाल्यानंतर जखमीला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल न करता आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. या प्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

