Biofuel : जैविक इंधन हाच एकमेव पर्याय : नितीन गडकरी

पुणे - युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. देशाची ८६ टक्के ऊर्जा आयात केली जात असून, त्यासाठी २२ लाख कोटी रुपये परकीय चलन देशाबाहेर जाते.ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी 'इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव्ह आणि प्रदूषणमुक्त' अशा जैविक इंधनाचा (बायोफ्युएल) स्वीकार करणे हाच एकमेव पर्याय आहे,' असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. देशातील एकूण वायू प्रदूषणात वाहतूक क्षेत्राचा वाटा ४० टक्के आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. .'इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी'तर्फे (आयएफजीई) 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) कॉन्क्लेव्ह २०२६' (मूव्हिंग टुवर्ड्स ॲन एफिशिएंट अँड रोबस्ट सीबीजी प्रॉडक्शन इकोसिस्टम) परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी गडकरी बोलत होते.यावेळी त्यांनी देशाच्या भविष्यातील इंधन धोरणाची दिशा स्पष्ट करताना कृषी क्षेत्राला ऊर्जेशी जोडण्याचा आराखडा मांडला. या प्रसंगी माजी केंद्रीय मंत्री एम. के. पाटील, डॉ. प्रमोद चौधरी, संजय गंजू, रवींद्र बोरटकर, अतुल मुळे, वाय. बी. रामकृष्ण, आशिष कुमार, दिलीप पाटील, डॉ. कृष्णा प्रसाद आदी उपस्थित होते..गडकरी म्हणाले, 'शेतकऱ्यांनी आता केवळ अन्नदाता न राहता 'ऊर्जादाता' बनण्याची गरज आहे. शेतातील उसाची पाचट, तांदळाचा पेंढा (पराली), कापसाचा कचरा आणि बांबू यांसारख्या बायोमासचा वापर करून हरित इंधन तयार केल्यास केवळ प्रदूषण कमी होणार नाही, तर देशाची आयातही कमी होईल. यातून शेतकरी केवळ अन्नदाता न राहता 'ऊर्जादाता' बनेल. तसेच आपण जैविक डांबर (बायो-बिट्युमेन) तयार करत आहोत.'.हरित इंधन निर्मितीमुळे ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्न आणि कृषी विकास दर वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. याशिवाय शहरी कचरा वापरूनही बायो-मिथेन आणि सीएनजी तयार करण्याचे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहे. यातून स्वच्छ ऊर्जा मिळण्याबरोबरच कचऱ्याचा प्रश्नही मार्गी लागेल.देशातील युवा उद्योजक आणि संशोधकांनी या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान अधिक प्रगत आणि किफायतशीर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही गडकरी यांनी केले. २०३० पर्यंत हे क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत १.६ लाख कोटी रुपयांचे योगदान देईल. या माध्यमातून ग्रामीण आणि आदिवासी भागात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले..'४० टक्के प्रदूषणाचा स्रोत वाहतूक क्षेत्र'एकट्या रस्ते वाहतूक विभागातून दरवर्षी ३० दशलक्ष मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन होते. देशातील एकूण वायू प्रदूषणापैकी ४० टक्के स्रोत हे वाहतूक क्षेत्र आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केवळ इलेक्ट्रिक वाहनेच नव्हे, तर कृषी अवशेषांपासून तयार होणारे इंधन क्रांती घडवून आणू शकते. मी स्वतः १०० टक्के बायो-इथेनॉलवर चालणारी चारचाकी वापरतो, ज्याचा खर्च पेट्रोलच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले.