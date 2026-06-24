पुणे

‘बायोइन्फॉर्मेटिक्स’ अभ्यासक्रम आता वायसीआयएसमध्ये

‘बायोइन्फॉर्मेटिक्स’ अभ्यासक्रम आता वायसीआयएसमध्ये
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साताऱ्याच्या वायसी कॉलेजमध्ये
‘बायोइन्फॉर्मेटिक्स’ अभ्यासक्रम

सातारा, ता. २४ ः बायोलॉजी व कॉम्प्युटर सायन्स यांचा संगम घडवणाऱ्या बीएस्सी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या आधुनिक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम येथील यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये उपलब्ध झाला आहे. याबाबत प्राचार्य डॉ. सुरेश साळुंखे यांनी माहिती दिली.
प्राचार्य डॉ. साळुंखे म्हणाले, ‘‘बायोइन्फॉर्मेटिक्स हे क्षेत्र जीवशास्त्र, संगणकशास्त्र, डेटा सायन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सांख्यिकी यांचा समन्वय साधते. मानव जिनोम, औषधनिर्मिती, रोगनिदान, वैयक्तिक औषधोपचार, जैविक डेटाचे विश्लेषण, जैवतंत्रज्ञान संशोधन आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात या विषयाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी भविष्यातील करिअरच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअरसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनाही हा विषय महत्त्वाचा आहे.
येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या उपलब्ध अभ्यासक्रमांच्या यादीत बायोइन्फॉर्मेटिक्सचा समावेश केला असून, प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.

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