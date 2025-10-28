पुणे

Pune News : सर्वात कमी दराने ठेकेदारांना काम करावे लागेल; आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आयुक्तांची भूमिका

जैविक उत्खननाच्या निविदेवर ठेकेदारांचा डोळा, आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कडक भूमिका घ्यावी लागणार असे वृत्त ‘सकाळ’ने नुकतेच प्रकाशित केले होते.
पुणे - बायोमायनिंग (जैविक उत्खनन) निविदेसाठी पाच निविदा काढल्या आहेत. यात जी निविदा सर्वात कमी दराने येणार आहे त्याच दराने पाचही ठेकेदारांना काम करावे लागले. त्यांच्याकडील तंत्रज्ञान कसे आहे याची तपासणी केली जाईल, तसेच दैनंदिन कामावरही नियंत्रण ठेवले जाईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.

