मलकापूर कृष्णा’मध्ये सोमवारपासून ‘बायोमेक इन इंडिया-३’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
‘कृष्णा’त ‘बायोमेक इन इंडिया-३’ परिषद
सोमवारपासून प्रारंभ; ७०० हून अधिक प्रतिनिधींनी हाेणार सहभागी
मलकापूर, ता. १६ : कृष्णा विश्व विद्यापीठाशी संलग्न कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ॲण्ड टेक्नॉलॉजी येथे ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ या विषयावर आधारित ‘बायोमेक इन इंडिया-३’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. कुलपती डॉ. सुरेश भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९ ते २१ जानेवारीदरम्यान ही परिषद होईल. यात देश-विदेशातील मान्यवर शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, संशोधक व विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याची माहिती कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ॲण्ड टेक्नॉलॉजीचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीश पठाडे यांनी दिली.
मायक्रोबायॉलॉजिस्ट सोसायटी, इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या परिषदेत ‘शाश्वत नवोपक्रम आणि मानवी कल्याणासाठी भारतीय ज्ञानप्रणाली आणि आधुनिक विज्ञान यांचा संगम’ या विषयावर चर्चा होणार आहे. आतापर्यंत सुमारे ७०० हून अधिक प्रतिनिधींनी यात सहभाग नोंदविला आहे.
भारतीय ज्ञानपरंपरेतील विविध पैलू, प्राचीन भारतीय ग्रंथांमधील भौतिक व पृथ्वी विज्ञानाची तत्त्वे व त्यांचे आधुनिक काळातील महत्त्व, जीव विज्ञान, कृषी व पारंपरिक तंत्रज्ञान, आयुर्वेद, योग आणि पारंपरिक कृषी पद्धतींचे आधुनिक विज्ञानाशी एकत्रीकरण, तंत्रज्ञान, प्रशासन आणि शाश्वत विकासासाठी भारतीय ज्ञान प्रणालीची समकालीन उपयुक्तता या विषयांवर परिषदेत सहभागी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. भित्तीपत्रिका सादरीकरण, प्रतिकृती प्रदर्शन, शोधपत्रिका सादरीकरण असे विविध शास्त्रीय उपक्रम आयोजित केले आहेत. परिषदेसाठी अमेरिका, आफ्रिका, नेपाळ, इटली, मलेशिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदी देशांतील तज्ज्ञांनी वक्ते म्हणून नोंदणी केली आहे.
१९ जानेवारीला कृष्णा विश्व विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. सुरेश भोसले यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन होईल. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. आदित्य अभ्यंकर, शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, नवी मुंबईच्या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. दासगुप्ता आदी उपस्थित राहतील.
....
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.