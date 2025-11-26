पुणे

Pune News : बायोमायनिंग निविदेला प्रतिसाद, दर गुलदस्त्यात

फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत ५९ लाख मेट्रिक टन कचरा पडलेला असून, त्यापैकी २०२३ पर्यंत २१ लाख मेट्रिक टनाचे बायोमायनिंग केले आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो येथील २८ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे जैव उत्खनन (बायोमायनिंग) करण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला अनेक ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. या ठेकेदारांची कागदपत्रांची तपासणी होऊन पात्र ठेकेदार निश्‍चित केले जातील.

pune
Municipal Corporation
Tender

