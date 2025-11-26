Pune News : बायोमायनिंग निविदेला प्रतिसाद, दर गुलदस्त्यात

पुणे - फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो येथील २८ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे जैव उत्खनन (बायोमायनिंग) करण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला अनेक ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. या ठेकेदारांची कागदपत्रांची तपासणी होऊन पात्र ठेकेदार निश्चित केले जातील..त्यानंतर या कामासाठी कोणत्या ठेकेदाराने प्रतिटन कचऱ्यासाठी किती दर दिला आहे हे स्पष्ट होणार आहे. यावेळी प्रशासनाने ठरावीक ठेकेदारांच्या दबावाला बळी न पडता आटीशर्ती निश्चित केल्याने प्रतिसाद वाढलेला आहे.फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत ५९ लाख मेट्रिक टन कचरा पडलेला असून, त्यापैकी २०२३ पर्यंत २१ लाख मेट्रिक टनाचे बायोमायनिंग केले आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी निविदा काढली आहे. हे काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे. त्यानंतर आता उर्वरित २८ लाख टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी पाच निविदा काढल्या आहेत..या कामासाठी पुणे महापालिकेला १५ व्या वित्त आयोगातून प्रतिटन ५५० रुपये याप्रमाणे २८ लाख टन बायोमायनिंगसाठी १५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत.कामासाठी निविदा भरण्याची मुदत संपल्याने महापालिकेने किती ठेकेदार आले आहेत तपासले आहेत. त्यामध्ये पाच निविदांसाठी पहिल्या निविदेसाठी पाच, दुसऱ्या निविदेसाठी १०, तिसऱ्या निविदेसाठी आठ, चौथ्या निविदेसाठी १० आणि पाचव्या निविदेसाठी पाच ठेकेदारांनी निविदा भरल्या आहेत..या ठेकेदारांचे ‘अ’ पाकीट उघडून निविदा समितीकडून कागदपत्रांची पडताळणी होऊन पात्र ठेकेदार निश्चित केले जातील. त्यानंतर पात्र ठेकेदारांकडून निविदेबाबत सादरीकरण केल्यानंतर आर्थिक तपशील असलेले ‘ब’ पाकीट उघडल्यानंतर सर्वात कमी दराने काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काम दिले जाईल, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.