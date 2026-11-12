Bhagwan Birsa Munda Jayanti : आदिवासी समाजापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणार; बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त घोडेगावात १८ नोव्हेंबरपर्यंत विशेष सप्ताह

घोडेगाव : क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त पुणे जिल्ह्यात ११ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह’ आयोजित करण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास साधण्याबरोबरच शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी या सप्ताहात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.अशी माहिती घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्पाधिकारी गणेश इवनाते यांनी घोडेगाव येथे गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली..जिल्हा प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांनी जल, जंगल आणि जमिनीच्या संरक्षणासाठी तसेच ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध केलेला संघर्ष आदिवासी समाजासाठी आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासोबतच आदिवासी बांधवांना शासकीय सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे, योजनांची माहिती देणे आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनजागृती करणे हा सप्ताहाचा मुख्य उद्देश आहे..या सप्ताहात १३ नोव्हेंबरला न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार आहे. १४ नोव्हेंबरला क्रांतिवीरांच्या स्मारकांची स्वच्छता व दीपोत्सव आयोजित केला आहे. १५ नोव्हेंबरला भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिनाचा मुख्य कार्यक्रम घोडेगाव येथील पृथ्वी मंगल कार्यालयात होणार आहे. यावेळी रानभाजी महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि पारधी आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे..१६ नोव्हेंबरला जुन्नर येथे आधार कार्ड व शासकीय कागदपत्रांसाठी सेवा शिबिर आणि पारधी आदिवासी मेळावा होणार आहे. १७ नोव्हेंबरला शिरूर येथे आरोग्य व पोषण जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. १८ नोव्हेंबरला घोडेगाव येथील प्रकल्प कार्यालयात आदिवासी आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक सक्षमीकरण दिन, सप्ताहाचा सांगता समारंभ तसेच आधार कार्ड व शासकीय कागदपत्रांसाठी सेवा शिबिर होणार आहे..या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनांची माहिती, पात्र लाभार्थ्यांना लाभ वितरण, आरोग्यविषयक सेवा, शासकीय कागदपत्रांसाठी सुविधा आणि आदिवासी युवक-युवतींसाठी विकासात्मक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत..पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव, माता-भगिनी, युवक, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या सप्ताहातील विविध कार्यक्रम व शिबिरांमध्ये सहभागी होऊन शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.