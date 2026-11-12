पुणे

Bhagwan Birsa Munda Jayanti : आदिवासी समाजापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणार; बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त घोडेगावात १८ नोव्हेंबरपर्यंत विशेष सप्ताह

Birsa Munda Jayanti Tribal Pride Week : भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त घोडेगावात ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
Birsa Munda Jayanti Tribal Pride Week

Birsa Munda Jayanti Tribal Pride Week

Esakal
चंद्रकांत घोडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
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घोडेगाव : क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त पुणे जिल्ह्यात ११ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह’ आयोजित करण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास साधण्याबरोबरच शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी या सप्ताहात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.अशी माहिती घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्पाधिकारी गणेश इवनाते यांनी घोडेगाव येथे गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

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