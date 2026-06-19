पुणे

Pune: बीआयएसच्या परवानाधारक मेळाव्यात हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकावर मंथन

BIS Organizes Hydrogen Fuel Quality Standards Discussion: बीआयएस पुणे येथे हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकावर चर्चा आयोजित करण्यात आली. हायड्रोजन इंधन, BIS मानके आणि शाश्वत विकास या विषयांवर 120 हून अधिक तज्ज्ञांनी मंथन केले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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स्वारगेट: भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) पुणे शाखा कार्यालयातर्फे परवानाधारक मेळावा (लायसन्सी मीट) तसेच नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आयएस 16061:2026 – हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता – उत्पादन विनिर्देश या भारतीय मानकावर आधारित ‘मानक मंथन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

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