Pune: बीआयएसच्या परवानाधारक मेळाव्यात हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकावर मंथन

स्वारगेट: भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) पुणे शाखा कार्यालयातर्फे परवानाधारक मेळावा (लायसन्सी मीट) तसेच नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आयएस 16061:2026 – हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता – उत्पादन विनिर्देश या भारतीय मानकावर आधारित ‘मानक मंथन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. .या कार्यक्रमात विविध उद्योग, उद्योग संघटना, शासकीय संस्था, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संबंधित क्षेत्रांतील १२० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला. कार्यक्रमाची सुरुवात बीआयएस पुणे शाखा कार्यालयाचे संचालक व प्रमुख कौशलेन्द्र कुमार यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. त्यांनी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी मानकीकरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले..Latur: लातूरकरांना पुन्हा उन्हाचे चटके; तापमान ३८ अंशांवर; औराद शहाजनी चाळिशीच्या उंबरठ्यावर.कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतीय मानक ब्यूरोच्या, पश्चिम क्षेत्राचे उपमहानिदेशक व्ही. गोपीनाथ होते. त्यांनी भारतीय उद्योगांनी नवोन्मेष, गुणवत्ता वृद्धी आणि मानकांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करत जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी दर्जात्मक मानकांचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) तसेच नवउद्योजकांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध शासकीय योजना व सहाय्य यंत्रणांची माहिती दिली..तांत्रिक सत्रांमध्ये एमआयटी वर्ल्ड पीसयुनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक रत्नदीप जोशी यांनी हरित हायड्रोजन आणि अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाविषयी माहिती दिली. तर ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक संदीप रैरीकर यांनी हायड्रोजन इंधन तंत्रज्ञान आणि शाश्वत गतिशीलतेसाठी ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. या चर्चासत्रातून सहभागीना हायड्रोजन इंधन गुणवत्तेसाठी नव्याने प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारतीय मानकाची सविस्तर माहिती मिळाली. याशिवाय शाश्वत आणि सक्षम औद्योगिक विकासासाठी नवोपक्रम, मानकीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले..Fifa World Cup 2026: हे नाव लक्षात ठेवा, Jonathan David! पठ्ठ्याने ९६ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी केली बरोबरी, १९६६चा आणखी एक पराक्रम मोडला.कार्यक्रमात बीआयएस परवाना प्राप्त करण्याची प्रक्रिया, अनिवार्य प्रमाणनाच्या कक्षेत समाविष्ट उत्पादनांचे प्रमाणन, उत्पादकांसाठी इन-हाऊस चाचणी सुविधांबाबतच्या सवलती, एमएसएमई उत्पादकांसाठी परवाना शुल्कातील सवलती तसेच बीआयएसच्या विविध उपक्रमांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. औपचारिक आभार प्रदर्शनाने कार्यक्रमाचा समारोप झाला. प्रमुख पाहुणे, उद्योग प्रतिनिधी आणि सहभागींच्या सहकार्यामुळे हा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.