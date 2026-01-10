BJP Likely to Win 115 Seats, Says Chandrakant Patil

Sakal

पुणे

Chandrakant Patil : "पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजप ११५ जागा जिंकेल" - चंद्रकांत पाटील!

BJP 115 Seats Claim : भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार ११५ जागा निवडून येतील, असा दावा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. नेतृत्वाने सांगितले तर अजित पवारांना सोबत घेण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Published on

पुणे : भाजप केलेल्या सर्वेक्षणानुसार काल (ता. ९) रात्रीपर्यंत आमच्या ११५ जागा निवडून येत असल्याचे समोर आले आहे. आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळाले, पण नेत्यांनी सांगितले तर आम्हाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही सोबत घ्यावे लागेल. नेत्यांनी त्यांचा निर्णय दूरदृष्टी ठेवून घेतलेला असतो, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

