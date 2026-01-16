अमरावती निकाल विश्लेषण
अमरावती
भाजपला मतविभाजनाचा फटका
सुरेंद्र चापोरकर
अमरावती ः महायुतीचे गणित बसविताना सुरवातीपासून सुरू असलेली घालमेल, वेळेवर फिसकटलेली युती, अंतर्गत धुसफूस तसेच नाराजीचा जबर धक्का भाजपला अमरावती महापालिकेच्या निवडणुकीत बसला. सारेच पक्ष स्वतंत्ररीत्या लढल्याने मतविभाजनाचा फटकासुद्धा अनेकांना बसला असून दिग्गजांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष बनला असला तरी सत्ता स्थापनेसाठी मित्र पक्षांना त्यांना सोबत घ्यावे लागेल व त्यातही रवी राणांनाही जवळ करावे लागेल, अशी स्थिती आहे.
भाजपने २५ जागा जिंकल्या आहेत. गेल्या वेळेसपेक्षा हा आकडा कमी झाला आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापन करण्यासाठी काही पक्षांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. विशेषतः आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमानी पक्षाने तब्बल दोनआकडी नगरसेवक निवडून आणल्याने त्यांना सोबत घेतल्याशिवाय भाजप सत्ता स्थापन करू शकत नाही. २०१७ च्या निवडणुकीत ४५ जागा घेत भाजपने सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून महापालिकेत सत्ता स्थापन केली होती. यावेळी एक्कावन प्लसचा नारा भाजपने दिला, परंतु आमदार श्रीकांत भारतीय यांचे बंधू तसेच माजी गटनेते तुषार भारतीय तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ विवेक कलोती यांना पराभवाचा सामना करावा लागल्याने हा भाजपसाठी मोठा धक्का मानल्या जातो. दुसरीकडे काँग्रेसचे माजी महापौर विलास इंगोले तसेच शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत यांनी त्यांच्या प्रभागात चारही जागा जिंकून नवा इतिहास रचला. दोन्ही शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदर्शन सुमार राहिले असून आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमानने झेप घेतली होती. २०१७ च्या निवडणुकीत युवा स्वाभिमानने फक्त तीन जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी १५ नगरसेवक निवडून आणले आहे. एएमआयएमने १२ जागा जिंकून आपला प्रभाव दाखवून दिला आहे. काँग्रेसने मागील वेळचा १५चाच आकडा गाठला आहे. पण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही शानदार कामगिरी बजावली आहे.
--------
मुख्यमंत्र्यांचे मामेभाऊ पराभूत
रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमानची झेप
दोन्ही शिवसेनेची निराशाजनक कामगिरी
एएमआयएमचा प्रभाव दिसला
