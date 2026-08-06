पुणे

आंबेगाव भाजपकडून कॉंग्रेस पक्षाचा निषेध

आंबेगाव भाजपकडून कॉंग्रेस पक्षाचा निषेध
Published on

मंचर, ता. ६ : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह व अवमानकारक वक्तव्याचा आंबेगाव तालुका भाजपच्या वतीने निषेध करण्यात आला. तसेच, सपकाळ यांनी तातडीने माफी मागावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
मंचर येथे बुधवारी (ता. ५) रात्री झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. ताराचंद कराळे बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष अरविंद वळसे पाटील, भाजप उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष प्रमोद बाणखेले, जिल्हा सचिव संदीप बाणखेले, मंचर मंडल प्रमुख हेमंत चिखले, अशोकराव गभाले व किरण पोखरकर उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

महाराष्ट्रातील राजकारण
local Maharashtra news
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार
Maharashtra political protests
BJP condemns Congress remarks
Sunetra Pawar news
Maharashtra politics 2023
Harshvardhan Sapkal controversy
Maharashtra political reactions
Deputy CM Sunetra Pawar updates
BJP protests Congress comments
political news Maharashtra 2023
BJP vs Congress rivalry
BJP response to Congress
Sunetra Pawar comments
Harshvardhan Sapkal BJP
Maharashtra political clash
Congress BJP conflict
सुनेत्रा पवार बातम्या
भाजप काँग्रेस वाद
महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या
हरषवर्धन सपकाळ वाद
स्थानिक महाराष्ट्र राजकारण
भाजपचे आक्षेपार्ह वक्तव्य
राजकीय प्रतिक्रिया २०२३
भाजपच्या निषेधाचा वृतान्त
तातडीने माफी मागावी
भाजपने द्यावा तीव्र प्रतिसाद
आंबेगाव तालुका भाजप

Related Stories

Prashant Kishor Holds Strategy Talks With Sunetra Pawar Amid NCP Leadership Change Speculation in Maharashtra Politics
Congress Faces NCP Protest in Pune After Alleged Offensive Statement on Deputy Chief Minister Sunetra Pawar
Sunetra Pawar Brings Big Gift for Baramati Announces Development Projects and Emotional Tribute to Ajit Pawar
Shashikant Shinde
Marathi News Esakal
www.esakal.com