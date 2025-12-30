पुणे

Pune Municipal Election : भाजपने तरुणांना दिली संधी; आमदार, खासदारांच्या नातेवाइकांना लावली कात्री

भाजपने घराणेशाहीला ब्रेक लावण्यासाठी म्हणून लोकप्रतिनिधींच्या मुलांना, नातेवाइकांना उमेदवारी दिली नाही. त्यामुळे अनेकांचे पत्ते कट झाले.
पुणे - भाजपने उमेदवारी निश्‍चित करताना अनेक प्रयोग केले आहेत. अनेक माजी नगरसेवकांनी घरी बसवले, आमदार, खासदारांच्या नातेवाइकांना कात्री लावली. पण त्याचसोबत अनेक तरुण व नव्या चेहऱ्यांना महापालिकेसाठी संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे खुल्या जागांवरही महिलांना प्राधान्य देऊन विरोधकांमधील पुरुषांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. हा बदल कितपत यशस्वी होणार याची उत्सुकता लागली आहे.

