Pune Municipal Election : भाजपने तरुणांना दिली संधी; आमदार, खासदारांच्या नातेवाइकांना लावली कात्री

पुणे - भाजपने उमेदवारी निश्चित करताना अनेक प्रयोग केले आहेत. अनेक माजी नगरसेवकांनी घरी बसवले, आमदार, खासदारांच्या नातेवाइकांना कात्री लावली. पण त्याचसोबत अनेक तरुण व नव्या चेहऱ्यांना महापालिकेसाठी संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे खुल्या जागांवरही महिलांना प्राधान्य देऊन विरोधकांमधील पुरुषांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. हा बदल कितपत यशस्वी होणार याची उत्सुकता लागली आहे..भाजपने घराणेशाहीला ब्रेक लावण्यासाठी म्हणून लोकप्रतिनिधींच्या मुलांना, नातेवाइकांना उमेदवारी दिली नाही. त्यामुळे अनेकांचे पत्ते कट झाले आहेत. तर काही ठिकाणी उलटफेर होणार आहेत. पण भाजपने आज ए.बी. फॉर्म दिलेल्या उमेदवारांमध्ये अनेक माजी नगरसेवकांना उमेदवारी न देता त्यांच्या मुलांना उमेदवारी दिली आहे..यामध्ये नीलिमा खाडे यांचा मुलगा अपूर्व खाडे, ज्योत्स्ना एकबोटे यांची कन्या डॉ. निवेदिता एकबोटे, कविता वैरागे यांचा मुलगा प्रसन्नजित वैरागे, राजश्री शिळीमकर यांची मुलगी सिद्धी शिळीमकर, त्याच प्रमाणे दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांचा मुलगा कुणाल टिळक, दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांची सून स्वरदा बापट यांनाही पक्षाने संधी दिली आहे. त्याचप्रमाणे काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या भारतभूषण बराटे या २७ वर्षाच्या तरुणालाही संधी दिली आहे..प्रभागातील सर्वसाधारण जागेवर सहसा पुरुष उमेदवार दिला जातो, पण भाजपने प्रभाग क्रमांक ३६ मध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर वीणा घोष यांना संधी दिली. प्रभाग २८ मध्येही असाच प्रयोग केला आहे. या दोन्ही प्रभागात तीन महिला आणि एक पुरुष अशी स्थिती असणार आहे..प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये निवेदिता एकबोटे या महिला आरक्षित ऐवजी सर्वसाधारण जागेवर निवडणूक लढवणार आहेत. आणखी काही उमेदवार उद्या जाहीर होणार असल्याने तेथेही अशी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपने पुरुषांपेक्षा महिला उमेदवार जास्त संख्येने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले आहेत..