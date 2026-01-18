पक्ष आणि चिन्हाचा दोन दिवसांत निर्णय - प्रा. शिवाजीराव सावंत
MDH26B05009
माढा ः कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना प्रा. शिवाजीराव सावंत. यावेळी पृथ्वीराज सावंत, मुन्ना साठे, ऋतुराज सावंत, अतुल खुपसे आदी.
कुटुंबातील लोकांनीच आमचा भाजप प्रवेश रोखला
प्रा. शिवाजीराव सावंत यांची खंत; माढा येथे कार्यकर्त्यांचा मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता. १८ : पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय दोन दिवसांत घेऊन. आमचा गट आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणार आहे. तसेच कुटुंबातील लोकांनीच आमचा भारतीय जनता पक्षातील प्रवेश रोखल्याची खंत राजवी ॲग्रो कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव सावंत यांनी व्यक्त केली.
प्रा. शिवाजीराव सावंत गटाच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा भांगे मंगल कार्यालयात झाला. मेळाव्याला संबोधित करताना प्रा. सावंत म्हणाले, समविचारी नेते मंडळींना सोबत घेऊन आगामी निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. पक्ष व चिन्हाबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेणार आहे. माजी आमदार बबनराव शिंदे यांच्याशी ३० वर्षांचे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत केवळ त्यांच्या प्रकृतीकडे पाहून रणजितसिंह शिंदेंना पाठिंबा दिला होता. त्यांनी आता शब्दांची जाण ठेवावी. कुटुंबातील लोकांनीच आमचा भारतीय जनता पक्षातील प्रवेश रोखल्याची खंत व्यक्त केली. यावेळी पंचायत समितीचे माजी सदस्य पृथ्वीराज सावंत म्हणाले, सर्वात अगोदर भाजपत जाण्याचे आमचे निश्चित झाले असताना घरातील मंडळीकडून प्रवेश थांबवला गेला. आम्ही आताच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षाचे पर्याय खुले ठेवले आहेत. रणजितसिंह शिंदे यांना विधानसभेच्या निवडणुकीला केलेल्या सहकार्याची त्यांनी उतराई या निवडणुकीत करावी. अन्यथा राजकीय परिणामांना सामोरे जावे, असा इशारा मुन्ना साठे यांनी भाषणात दिला. प्रास्ताविकातून वाकावचे सरपंच ऋतुराज सावंत यांनी मेळाव्याचा उद्देश सांगितला. यावेळी धर्मराज मुकणे, अतुल खुपसे, महावीर देशमुख, अजिंक्य काटे, वैभव गवळी, नाना साळुंखे, गणपत लटके, अरविंद खरात यांनी मनोगते व्यक्त केली. सूत्रसंचालन ऐश्वर्या हिबारे यांनी केले. आभार अजिंक्य काटे यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.