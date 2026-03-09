पुणे

Pune News : स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी भाजपकडून निष्ठावंत यांना संधी; निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांचा पत्ता कट

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी भाजपने सात जणांची नावे केली जाहीर.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेतील नगरसेवक पदासाठी भाजपने सात जणांची नावे जाहीर केली. यामध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ऐनवेळी उमेदवारी कापण्यात आलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आलेली आहे. निवडणुकीमध्ये पराभूत झालेल्या कार्यकर्त्यांना यामध्ये संधी देण्यात आलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून दोन तर काँग्रेस कडून एका उमेदवाराचे नाव जाहीर करण्यात आलेले आहे.

