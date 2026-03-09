Pune News : स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी भाजपकडून निष्ठावंत यांना संधी; निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांचा पत्ता कट

पुणे - पुणे महापालिकेतील नगरसेवक पदासाठी भाजपने सात जणांची नावे जाहीर केली. यामध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ऐनवेळी उमेदवारी कापण्यात आलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आलेली आहे. निवडणुकीमध्ये पराभूत झालेल्या कार्यकर्त्यांना यामध्ये संधी देण्यात आलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून दोन तर काँग्रेस कडून एका उमेदवाराचे नाव जाहीर करण्यात आलेले आहे..भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आज स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी च्या नावावर शिक्कामोर्तब करून या संदर्भातले पत्र सभागृह नेते गणेश बिडकर यांना दिले. यामध्ये जयप्रकाश पुरोहित, विश्वास ननावरे, प्रिया शेंडगे, उदय लेले, राजेंद्र काकडे, निलेश कोंढाळकर, रवींद्र साळेगावकर या सात जणांचा समावेश आहे..निलेश कोंढाळकर, राजेंद्र काकडे या दोघांना महापालिका निवडणुकीत पक्षाने एबी फॉर्म दिलेला होता. पण ऐनवेळी या दोघांची उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यांना आता स्वीकृत नगरसेवक पदावर संधी देण्यात आलेली आहे. उदय लेले, पुरोहित, शेंडगे, ननावरे हे पक्षाचे जुने कार्यकर्ते असून ते देखील महापालिकेसाठी इच्छुक होते. पण त्यांना उमेदवारी देण्यात आलेली नव्हती. अशा जुन्या निष्ठांचा कार्यकर्त्यांना भाजपने यावेळी संधी दिलेली आहे..यामध्ये कसबा मतदारसंघातून दोन, पर्वती दोन, पुणे कॅन्टोन्मेंट, शिवाजीनगर आणि कोथरूड या मतदारसंघातून प्रत्येकी एका कार्यकर्त्याला संधी देण्यात आलेली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसने दत्ता धनकवडे आणि राकेश कामठे या दोघांची नावे निश्चित केली. दत्ता धनकवडे हे यापूर्वी पुणे महापालिकेचे महापौर होते. 2026 च्या निवडणुकीत त्यांनी प्रभाग क्रमांक 38 मधून निवडणूक लढली होती. मात्र त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर पक्षाने त्यांना पुन्हा एकदा महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक या माध्यमातून येण्याची संधी दिली आहे..काँग्रेसकडे स्वीकृत नगरसेवक पद अशी एक जागा आहे त्यासाठी राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब आहे.काँग्रेसने स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नाव निश्चित करण्यासाठी 64 जणांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यामध्ये माजी नगरसेवक व अन्य अन्य मात्र मंडळीचा समावेश होता मात्र कामगार क्षेत्रात गेल्या 30 वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या शिंदे यांना काँग्रेसने संधी दिली आहे..आयुक्तांकडे नावे सादरस्वीकृत नगरसेवक पदासाठी महापालिकेत दहा जागा आहेत. यापैकी सात भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन आणि काँग्रेसकडे एक जागा आहे. या पदासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आज सकाळी 11 ते दुपारी दोन या दरम्यान होती. या तिन्ही पक्षाच्या घटनेच्या नेतृत्वात आज या स्वीकृत नगरसेवकांचे अर्ज आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आहेत. मार्च महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत या उमेदवारांची अधिकृतपणे निवड केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.