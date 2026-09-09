विधानसभा निवडणुकांदरम्यान भाजपला घसघशीत निधी

नवी दिल्ली, ता. ९ (पीटीआय) : देशात काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांदरम्यान, भाजपच्या केंद्रीय मुख्यालयाला सुमारे एक हजार ४३७ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. तर, काँग्रेसची या राज्यांतील कार्यालये आणि केंद्रातील कार्यालय मिळून या पक्षाला सुमारे २०७ कोटी रुपये मिळाल्याचे काँग्रेसच्या वतीने आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या विवरणपत्रांत संबंधित निधींचे तपशील देण्यात आले असून भाजपला काँग्रेसपेक्षा सातपट अधिक निधी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुच्चेरी या पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी काँग्रेसने सादर केलेल्या एकत्रित खर्चाच्या विवरणपत्रानुसार, १५ मार्च ते ६ मे या निवडणूक कालावधीत पक्षाला २०७.१७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला तर, निवडणुकीसाठी पक्षाने २४८.५५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला.
याउलट, भाजपने याच कालावधीत केवळ आपल्या केंद्रीय मुख्यालयात एक हजार ४७२.८ कोटी रुपये निधी असल्याचे नमूद केले आहे. निवडणूक आयोगाने ही खर्चाची विवरणपत्रे सार्वजनिक केली आहेत.
भाजपने केरळ आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित खर्चाची विवरणपत्रे अद्याप सार्वजनिक केलेली नाहीत. त्यामुळे भाजपचा एकूण निधी यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.
शिल्लक रकमेतही वाढ
निवडणूक कालावधी संपल्यानंतर भाजपच्या केंद्रीय मुख्यालयातील शिल्लक रकमेतही मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १५ मार्च रोजी ६,७२२.६ कोटी रुपये असलेली शिल्लक ६ मे रोजी ७,६२७.२ कोटी रुपयांवर पोहोचली.
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