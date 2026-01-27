Pune News : पुणे महापालिकेतील नवनिर्वाचित भाजप नगरसेवकांसाठी मोहोळ-पाटील यांची मार्गदर्शक बैठक

ब्रिजमोहन पाटीलपुणे : पुणे महापालिकेत भाजपचा गटनेता कोण होईल याबाबत चर्चा होईल असे नवनिर्वाचित नगरसेवकांना वाटले. मात्र, या बैठकीत भाजपच्या नेत्यांनी गटनेतेपदावर भाष्य करण्यापेक्षा नगरसेवकांची शाळा घेतली. महापालिकेत कसे कामकाज करावे, प्रस्ताव कसे वाचावेत यावर मार्गदर्शन केलेच, पण त्यासोबत एकमेकांचे पाय ओढू नका, प्रभागात चौघांनीही एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. आपल्या पक्षाचे, नेत्यांचे नाव खराब होणार नाही असे वर्तन करा असे सल्ले ही देण्यात आले. .पुणे महापालिकेतील भाजपच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी बैठक आयोजित केली होती. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. तर शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी प्रास्तावित केले. दुपारी चार वाजता ही बैठक आयोजित केली होती, पण सुमारे सव्वा दोन तास ही बैठक उशिरा सुरु झाली..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...मार्गदर्शन करताना मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, आपल्या नेत्यांनी फ्लेक्स लावू नका असे सांगितलेले असताना शहरात अनेक ठिकाणी नगरसेवकांचे फ्लेक्स लागल्याचे बघत आहोत हे चांगले नाही. आमचे सर्वांवर बारीक लक्ष आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यासाठी खूप मोठे स्वप्न बघितले आहे. त्यासाठी आपल्याला काम करायचे आहे. पुणे महापालिकेचे कामकाज समजून घ्या, सर्वसाधारण सभा महत्त्वाची आहे, त्यात प्रत्येक नगरसेवकाने सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती यासह अन्य समित्यांना येणारे प्रस्ताव वाचलेच पाहिजे. ‘स’ यादीतील निधीसाठी आपल्या प्रभागातील नगरसेवकांसोबत भांडू नका, काही जणांनी निवडणुकीच्या प्रचारात भांडणे केली, स्वतंत्रपणे फिरले. पण आता तुम्ही चौघेही निवडून आला आहात तर पाच वर्ष एकत्रीत काम करा. आम्ही कधीही अशी भांडणे केलेली नाहीत, असेही मोहोळ यांनी या बैठकीत सांगितले..चंद्रकांत पाटील यांनी ‘‘आपल्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार आहे. त्या विचाराने आपल्याला काम करावे लागणार आहे. एकमेकांचे पाय ओढू नका. आपल्याला पक्ष, संघटना महत्त्वाची आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पुणे शहराकडे एक महत्त्वाचं शहर म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुण्यात अनेक मोठे प्रकल्प येणार आहेत, त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी येणार आहे असे फडणवीस यांनी मला सांगितले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुण्यात अनेक मोठी कामे होणार आहे. ती तुमच्या कारकिर्दीची ती ओळख असेल.’’ असे सांगितल्याचे काही नगरसेवकांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.