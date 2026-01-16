माळशिरस मध्ये भाजपच्या वतीने विजयी जल्लोष
माळशिरस : येथे राज्यातील अनेक ठिकाणच्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने विजय संपादन केल्यानिमित्त जल्लोष करताना माजी आमदार राम सातपुते व कार्यकर्ते.
भाजप विजयाचा माळशिरसमध्ये जल्लोष
माळशिरस : राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजपला मोठे यश मिळाले असून, अनेक महानगरपालिकांवर भाजपचा झेंडा फडकणार आहे. या विजयाबद्दल येथील अहिल्या चौकात माजी आमदार राम सातपुते व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करीत जल्लोष साजरा केला. यावेळी नगरसेवक रावसाहेब देशमुख, वैभव जानकर, श्रीराज माने पाटील, महादेव पवार, हणमंत सरगर, वरुण धाईंजे, रामभाऊ कचरे यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
