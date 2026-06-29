पुणे : प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रज मध्ये उभारण्यात आलेल्या आरोग्य केंद्राच्या उद्घाटनावरून आज पक्षनेत्यांच्या बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. विशेष म्हणजे या आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन या दोन्ही पक्षांनी शनिवारी (ता. २७) स्वतंत्रपणे केलेले असताना त्याचा ठराव मंजूर करायचा की नाही यावरून वाद झाला. .महापालिकेतर्फे हे आरोग्य केंद्र उभारण्यात आले आहे. त्याचे काम अर्धवट स्वरूपात असतानाही त्याच्या उद्घटनाचे २९ जून रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता आमदार चेतन तुपे यांच्या हस्ते व्हावे असे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका स्मीता कोंढरे, सीमा बेलदरे यांनी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत दिले. पण पक्षनेत्यांची बैठक उशिरा होणार असल्याने पक्षनेते मान्याता देतील य भरवशावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. दरम्यान याची कुणकुण भाजपच्या नगरसेवकांना लागली. या केंद्राची उभारणी ही माजी नगरसेविका राणी भोसले यांच्या काळात झाली आहे. त्याठिकाणी डायग्नोसिस सेंटर उभारण्यासाठी प्रयत्न केला होता. पण गेल्या सहा महिन्यात स्मीता कोंढरे यांनी तेथे काम केले आहे. त्यामुळे याचे श्रेय राष्ट्रवादीला जाईल त्यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांनी राणी भोसले यांच्या हस्ते शनिवारी सकाळी १० वाजता उद्घाटन उरकून घेण्यात आले. त्यानंतर संध्याकाळी राष्ट्रवादीने पुन्हा उद्घाटन केले..प्रभाग ३८ मध्ये पाच पैकी तीन नगरसेवक भाजपचे तर दोन नगरसेवक राष्ट्रवादीचे आहेत. पक्षनेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा करताना केवळ येथे भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना न बोलवता भाजपच्या नेत्यांचेही त्यात नाव यावे अशी मागणी श्रीनाथ भिमाले यांनी केली. त्यास निलेश निकम यांनी विरोध केला. यावरून दोघांमध्ये वाद वाढत गेला. अखेर हा प्रस्ताव भाजपने मंजूर न करता तो पुढच्या बैठकीत ढकलला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.