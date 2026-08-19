पुणे

भाजप ओबीसी, किसान मोर्चा कार्यकारिणीवर सहाजणांना संधी भाजप ओबीसी, किसान मोर्चा कार्यकारिणीवर सहाजणांना संधी

भाजप ओबीसी, किसान मोर्चा कार्यकारिणीवर सहाजणांना संधी भाजप ओबीसी, किसान मोर्चा कार्यकारिणीवर सहाजणांना संधी
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भाजप ओबीसी, किसान मोर्चा
कार्यकारिणीवर सहाजणांना संधी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १९ ः भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चा व किसान मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारिणीत सोलापूरच्या सहाजणांना संधी देण्यात आली आहे. ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार योगेश टिळेकर व किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ यांनी प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली आहे.
सोलापूर शहरातील संदीप जाधव आणि ग्रामीणमधील विक्रम शिरसाठ यांची ओबीसी मोर्चाच्या सहसंपर्क प्रमुखपदी निवड करण्यात आली आहे. तर किसान मोर्चाच्या उपाध्यक्षपदी शशिकांत देशमुख, एफपीओ (शेतकरी उत्पादक कंपन्या) प्रमुखपदी विवेक खिलारे यांची, तसेच कार्यकारिणी सदस्यपदी दीपक चव्हाण व विलास बिराजदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ओबीसी समाज व शेती क्षेत्रातील विविध घटकांशी संपर्क वाढविणे, संघटनात्मक बांधणी मजबूत करणे आणि पक्षाचे संघटन अधिक प्रभावी करण्याची जबाबदारी या सहाजणांवर राहणार आहे. सोलापूर शहर आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांना प्रदेश कार्यकारिणीत प्रतिनिधित्व मिळाल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी मोर्चा व किसान मोर्चाच्या संघटनात्मक कामाला बळ मिळणार आहे.

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