काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात घुसण्यासाठी भाजपचा 'मुळशी पॅटर्न'

पुणे : पुणे जिल्ह्यात काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या भोर मतदारसंघात घुसण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने 'मुळशी पॅटर्न' राबविण्याचे ठरविले असून, अभिनेता प्रवीण तरडे यांना भाजपने उमेदवारीची थेट ऑफर दिली आहे. तर, निर्माता किरण दगडे या मतदारसंघातून भाजपच्याच तिकीटावर इच्छूक आहे. पुणे विधानसभा मतदारसंघातील सर्वांचं लक्ष लागलेला मतदारसंघ म्हणून भोर मतदार संघाकडे पाहिले जाते. तसा मुळशी तालुका हा पैलवानांचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र, या मतदारसंघात आता नवा पॅटर्न पाहायला मिळणार आहे. संपूर्ण राज्यभर मुळशी पॅटर्न चित्रपट खूप प्रसिद्ध झाला होता. मात्र, याच चित्रपटाचे लेखक व अभिनेता प्रवीण तरडे यांना आमदारकीची ऑफर आली आहे. ते ही मुळशीचा सहभाग असलेल्या भोर मतदारसंघातुन. मोठी इन्कमिंग होत असलेल्या भाजपने पक्षाने तरडे याना कॉल करून पक्षात येणाची व आमदारकीची तिकीट देण्याचा शब्द दिला आहे. मुळशी पॅटर्न चित्रपटचे निर्माते नगरसेवक किरण दगडे हेही या मतदारसंघात भाजपकडून इच्छुक आहेत. त्यांनी मुलखात ही दिली आहे मात्र मतदारसंघात गेली अनेक वर्षे थोपटे यांच्याकडे सत्ता आहे राष्ट्रवादीने सेनेते असलेले अभिनेते अमोल कोल्हे याना खासदारकीची ऑफर दिली व पक्षात घेतले होते व निवडून ही आणले तीच खेळी इतर पक्षांनी सुरू केली आहे. मुळशी पॅटर्न व डायलॉग बाजी करत प्रेक्षकांना आवडणारा अभिनेता म्हणून प्रवीण तरडे यांच्याकडे पाहिलं जाते. त्यांच्या तालुक्यातील व्यथा त्यांनी चित्रपट रूपाने सर्वांसमोर आणली आहे. आता भोरवरून आमदारकीची ऑफर आली असली तर तरडे यांनी कोणताच निर्णय अजून घेतला नाही जर तो घेतला तर खतरनाक लढत थोपटे, तरडे अशी होईल आणि पुन्हा मुळशी पॅटर्न ऐका पक्षाचा स्टार प्रचारक चेहरा बनलं यात शंका नाही. त्याच बरोबर मुळशीमधील असलेले इतर नेतेही अनेक ठिकाणावरून इच्छुक आहेत. विधानसभेसाठी मुळशीतील नेत्यांचीच चर्चा

मुळशीमधील असलेले मुरलीधर मोहळ हे कोथरूडमधून इच्छुक असून त्यांनी मुलाखत ही दिली आहे. तर, खडकवासला मतदारसंघातून नगरसेवक दिलीप वेडे व सुनील मारणे यांनी ही मुलाखती दिल्या आहेत. येत्या निवडणूकित मुळशी पॅटर्न विधानसभेत गाजलं यात शंका नाही. मात्र मुळशी पॅटर्नच्या अभिनेत्याला आमदारकीची ऑफर आहे, तर निर्माता इच्छुक आहे. हा पॅटर्न वेगळा असला तरी 1 तारखेला भाजपमध्ये मोठी मेगाभरती होणार आहे. त्या आधीच प्रवीण तरडे यांना ऑफर आली आहे, मात्र तरडे नॉटरिजेबल आहेत.

Web Title: BJP offers to actor Pravin Tarde for contest assembly election in Bhor constituency