Pune Elections : यादी नाही आता थेट उमेदवारांना निरोप; बंडखोरी व पक्षांतर रोखण्यासाठी भाजपची चाल!

BJP Candidate List : भाजपने पुणे महापालिकेसाठी उमेदवार यादी जाहीर न करता थेट निवड सूचना देण्याची गुप्त योजना आखली आहे. बंडखोरी आणि पक्षांतर टाळण्यासाठी हा रणनीतिक निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : भाजपने उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यावरून तारखांचा लपंडाव सुरु केला आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागलेला असताना आता भाजपकडून उमेदवारी यादी जाहीर केली जाणार नाही. ज्यांची उमेदवारी निश्‍चित झाली आहे अशांना थेट फोन करून अर्ज भरण्याचा निरोप दिला जाणार आहे. त्यांना पक्षातर्फे ए, बी फॉर्मही पोहच केला जाणार आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपने ही चाल खेळली आहे.

