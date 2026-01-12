Pune News : पुण्यात भाजप कार्यकर्त्यांना 'फ्लेक्सबाजी' करण्यास सक्त मनाई; शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी पक्षाचे कडक आदेश!

पुणे

BJP Pune Flex Ban : पुणे शहराचे विद्रुपीकरण टाळण्यासाठी भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांना अनधिकृत फ्लेक्स लावण्यास बंदी घातली आहे. दरम्यान, उद्या १३ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गोखलेनगर येथील सभेने भाजपच्या प्रचाराची सांगता होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने अनधिकृत फ्लेक्स लावून आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी भाजपने त्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. अनधिकृत फ्लेक्समुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून, यापुढे भाजपच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लावून शहर घाण करू नये असे आदेश भाजपतर्फे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी देण्यात आले आहेत, अशी माहिती भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

