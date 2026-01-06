Pune Election: पुण्यात भाजपने नाराजांची काढली 'अशी' समजूत; तिकीट न मिळालेल्या इच्छूकांवर नवी जबाबदारी

Pune Latest News: पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज प्रमुख कार्यकर्त्यांची समजूत काढून त्यांना ‘प्रभाग प्रभारी’ पदाची जबाबदारी दिली आहे. या प्रभारींनी त्या प्रभागातील निवडणूक यंत्रणा लावणे, बूथ यंत्रणा लावण्यासह नाराज मतदारांना भेटणे, अन्य पक्षातील महत्त्वाचे प्रवेश करून घेऊन चारीही उमेदवार निवडणूक आणण्याची जबाबदारी दिली आहे. तुमच्या अनुभवाचा वापर या निवडणुकीत करा अशी सूचना देण्यात आली आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्व प्रभागात प्रचाराला सुरुवात झाली असली तरी भाजपमध्यील अनेक महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांची ऐनवेळी उमेदवारी कापली गेल्याने पक्षात अद्यापही नाराजी आहे. त्यामुळे भाजपच्या उमेदवारांचा प्रचार सुरु झालेला असला तरी पक्षाची यंत्रणा प्रचारात उतरलेली नाही. चारच्या प्रभागामुळे लाखभर मतदारांपर्यंत इतक्या कमी दिवसात पोचू शकत नसल्याने उमेदवारांचे टेंशन वाढले आहे. भाजपने १२५ जागांचे लक्ष्य ठेवलेले असले तरी अनेक ठिकाणचे उमेदवार धोक्यात आहेत, काही ठिकाणी विरोधकांकडून जोरदार लढत दिली जाऊ शकते अशा माहिती पक्षाकडे येत आहे. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा बऱ्याच कमी जागा निवडून येण्याची शक्यता भाजपच्या यंत्रणेकडून वर्तवली जात आहे..Hacking Safety : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल; मग समजून जा कुणीतरी हॅक केलाय तुमचा फोन, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा.यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीला प्रत्येक प्रभागातील प्रबळ इच्छुक आणि अनुभव असलेल्या जुन्या कार्यकर्त्यांना बोलविण्यात आले आहे. सुमारे ४५ कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित होते. या प्रत्येक कार्यकर्त्याला प्रभाग प्रभारी म्हणून जबाबदारी दिली जाणार आहे. हे कार्यकर्ते जेथून इच्छुक होते, त्याऐवजी अन्य प्रभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तुमची नाराजी आता सोडून पक्षासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करा. आपला अनुभव वापरून प्रत्येक प्रभागातील निवडणूक यंत्रणा सक्रिय करा, जुन्या मतदारांना भेटा, अन्य पक्षातील नाराजांची मने भाजपच्या बाजून वळवा. त्यातील काहींचा भाजपमध्ये प्रवेश करून घ्या अशा सूचना दिल्या. प्रभागातील बूथ यंत्रणा लावणे, शक्ती केंद्राशी संपर्क ठेवणे, मतदानाच्यापूर्वी पोलिंग एजंट नेमणे ही कामे देखील पूर्ण करून घ्या, अशा सूचना मोहोळ, पाटील यांनी बैठकीत दिल्या आहेत..Caste Certificate Protest : मुलाला जातीचा दाखला नाकारला; अन् आईने टॉवरवर चढून १४ तास केले आंदोलन; पोलिसांच्या शिष्टाईने सुखरूप सुटका!.यंत्रणा सक्रिय करा- फडणवीस यांची सूचनामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोमवारी (ता. ५) पुण्यात सभेसाठी आले असताना त्यांनी पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची चर्चा केली. या निवडणुकीत अजित पवार यांनी भाजपपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी भाजपचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पुण्यात काय स्थिती आहे याचा नेमका अंदाज आल्याने फडणवीस यांनी निवडणूक यंत्रणा सक्रिय करा, सर्वांना प्रचारात उतरवा, जे नाराज आहेत त्यांच्याशी बोला, विकासाचा मुद्दा घरोघरी पोचवा असा सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती काही पदाधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळेच आज मोहोळ, पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीला महत्त्व आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.