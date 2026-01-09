Prithviraj Chavan : भाजपने विनाकारण फुशारक्या मारू नये; तिघांनी पुण्याला लुटले

पुणे - ‘केंद्रांमध्ये कमलनाथ नगरविकासमंत्री असताना त्यांनी पुण्याच्या मेट्रोला परवानगी दिली आणि मी मुख्यमंत्री असताना माझ्याच हस्ते भूमिपूजन झाले. भाजपने विनाकारण फुशारक्या मारू नये. स्मार्ट सिटी, हायपरलूपचे काय झाले, ते आधी सांगावे. घोषणा करायला पैसे लागत नाहीत. चुकीच्या योजना राबवून तिघेही पुण्याची लूट करीत आहेत,’ अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी भाजपवर जळजळीत टीका केली..पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यावरून वाद सुरू झाला आहे. या वादात आज काँग्रेसनेही उडी घेतली. महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाच्या ‘पुणेकरांचा अधिकारनामा’चे प्रकाशन चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन मेट्रोचे श्रेय घेणाऱ्या भाजपवर सडकून टीका तर केलीच, त्याबरोबर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनाही लक्ष्य केले. या वेळी पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रभारी सतेज पाटील उपस्थित होते..‘जेएनएनयूआरएम’ योजनेच्या माध्यमातून काँग्रेसने पुणे शहराला मोठा निधी उपलब्ध करून दिला, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, ‘कोणी काहीही म्हणत असले, तरी मेट्रो प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. या प्रकल्पासाठी मी पाठपुरावा केला. प्रकल्पाची पायाभरणी आम्ही केली. मुंबईनंतर पुण्यात मेट्रो प्रकल्प मंजूर करताना नागपूरला मागे ठेवून चालणार नाही. म्हणून तेथे ही मेट्रोला मंजुरी दिली.’.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांच्या घोषणा केल्या. त्यावर चव्हाण म्हणाले, ‘घोषणा करायला पैसे लागत नाही. स्मार्ट सिटी, हायपरलूपचे काय झाले. केवळ घोषणा करायची, एकही प्रकल्प पूर्ण करायचा नाही. त्यातून पैसे काढून जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचे काम करायचे.’.‘राष्ट्रवादीला मत म्हणजे भाजपला मत’सतेज पाटील म्हणाले, ‘पुण्याच्या विकासात काँग्रेसचा सिंहाचा वाटा आहे. पर्यावरण, पाणी, वाहतूक हे प्रश्न आम्ही सोडवू. शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाजप व राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष पुणेकरांना फसवत आहेत. दोघांमध्ये नुरा कुस्ती सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर बोलणे ही भाजप प्रदेशाध्यक्षाची वैचारिक दिवाळखोरी आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी दोन्ही एकच असून राष्ट्रवादीला मत म्हणजे कमळाला मत दिल्यासारखे आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.