महाबळेश्वरमध्ये भाजपचा महानगरपालिकांमधील विजयाचा येथील कार्यकर्त्यांकडून जोरदार जल्लोष
महाबळेश्वरात भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
महानगरपालिका निवडणुकांमधील विजयाचा पेढे वाटून आनंदोत्सव
महाबळेश्वर, ता. १६ : राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या निर्विवाद वर्चस्वाचा आनंदोत्सव आज महाबळेश्वरमध्ये साजरा करण्यात आला. येथील भाजप कार्यकर्त्यांनी शहरातील चौकाचौकात पेढे वाटून आणि फटाक्यांची आतषबाजी करत कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.
नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर आणि विद्यमान नगरसेवक रवींद्र कुंभारदरे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे शेकडो कार्यकर्ते दुपारी येथील सुभाषचंद्र बोस चौकात जमा झाले होते. हातात पक्षाचे झेंडे, गळ्यात भाजपचे कमळ असलेले भगवे गमछे आणि डोक्यावर टोप्या परिधान केलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे संपूर्ण चौक भाजपमय झाला.
विजयी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडत कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी केली. भाजपच्या विजयाचा गोडवा वाढवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी नागरिक, तसेच पर्यटकांना आणि व्यापाऱ्यांना पेढे व मिठाई वाटून आपला आनंद व्यक्त केला.
यावेळी डी. एम. बावळेकर म्हणाले, ‘‘राज्यातील जनतेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासकामांवर आणि पक्षाच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवला आहे. महापालिकांतील हे यश आगामी निवडणुकांसाठी शुभसंकेत आहेत.’’
नगरसेवक रवींद्र कुंभारदरे यांनीही हा विजय कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा असल्याचे सांगितले. या जल्लोषामध्ये शहरातील उषाताई ओंबळे, राजेंद्र पवार, सनी मोरे, संगीत उगले, मकरंद महाबळेश्वरकर, गोपाळ लालबेग, चिन्मय आगरकर, महेश ताथवडेकर, महेंद्र चौरसिया, ओंकार पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या आणि युवा मोर्चाचे सदस्य सहभागी झाले होते.
---------------------------
04939
महाबळेश्वर : महानगरपालिकांमधील विजयाचा आनंदोत्सव साजरा करताना भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते.
------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.