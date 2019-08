Vidhan Sabha 2019 : 'आठही जागा भाजपच लढविणार'

विधानसभा 2019

पुणे - शहरातील आठही मतदारसंघात भाजपचेच विद्यमान आमदार आहेत. त्यामुळे या जागा पक्षानेच लढवाव्यात, अशी शहर भाजपची भूमिका असल्याचे शहराध्यक्ष आणि आमदार माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेबरोबर युती असली तरी जागा वाटपाचा निर्णय दोन्ही पक्षांचे नेते घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहराध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्याच्या निमित्ताने मिसाळ यांनी सोमवारी ‘सकाळ’च्या कार्यालयाला भेट दिली आणि संपादकीय विभागातील सहकाऱ्यांशी संवाद साधला. ‘सकाळ’चे संपादक सम्राट फडणीस यांनी त्यांचे स्वागत केले. निवडणुकीसाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय जाहीरनामा करायचा का शहराचा स्वतंत्र करायचा, याबाबत पक्षात चर्चा सुरू आहे, लवकरच त्याबाबत निर्णय होईल, असेही मिसाळ यांनी सांगितले. भाजपची बूथ यंत्रणा आणखी सक्षम करणे तसेच पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीवर आणखी भर दिला जाईल. शहरात गेल्या काही महिन्यांत पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्याची दखल पक्षाने घेतली आहे. शहरातील सुमारे ४० टक्के नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. त्यांच्यासाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न असेल. वाहतुकीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मेट्रो, पीएमपी, रिंगरोड आदी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. स्वारगेट- कात्रज मार्गावरील मेट्रोच्या विस्तारीकरणासाठीचा प्रकल्प अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झाला आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

