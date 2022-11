Shinde-Fadnavis: शिंदे-फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा, लोकसभा लढवणार; बावनकुळेची घोषणा

By

पुणे : बाळासाहेबांची शिवसेना अर्थात शिंदे गट आणि भाजप एकत्रितपणे २०२४ ची विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढवणार आहेत. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली जाईल, अशी घोषणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात बोलताना केली. (BJP will contest Assembly Lok Sabha Election under leadership of Eknath Shinde Devendra Fadnavis)

बावनकुळे म्हणाले, "२०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका भाजप शिवसेनेच्या शिंदे गटासोबत युतीद्वारे लढवणार आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली जाईल. लोकसभेच्या ४५ जागा आणि विधानसभेच्या २०० हून अधिक जागा जिंकण्यासाठी आम्ही तयार आहोत"

उद्धव ठाकरेंवर टीका

दरम्यान, गजानन किर्तीकर यांच्या शिंदे गटात प्रवेशाबाबत बावनकुळेंनी यावेळी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली. उद्धव ठाकरे यांच्या व्यासपीठावर फक्त चार लोक राहतील. कीर्तीकर शिवसेनेसाठी पायी पायी फिरत होते, तरीही त्यांना पक्ष सोडून जावं लागतं हे वाईट आहे, असं यावेळी बावनकुळे म्हणाले.

बारामतीकर नागरिक दहशतीखाली

पवार कुटुंबियांनी बारामतीमध्ये ६० वर्षे सत्ता व सरकार चालवलं उपकार तर नाही केले. गावातील गावात कशाला संबध खराब करायचे, त्यामुळं बारामतीकर दहशतीखाली आहेत. आत्ता एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारमध्ये दहशत नव्हती त्यांना ते आवडलं नाही म्हणून लोक त्यांच्यासोबत गेले.