पुणे

राशीन -भाजप महिला मोर्चाची जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर

राशीन -भाजप महिला मोर्चाची जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर
Published on

भाजप महिला मोर्चाची
जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
राशीन, ता. २० : भाजपच्या महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष ॲड. प्रतिभा रेणूकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्याची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे.
यामध्ये जिल्हा उपाध्यक्षपदी शुभांगी जगताप (पाथर्डी), अंजना बांडे (पारनेर), शीला खराडे (श्रीगोंदे), आशा दारकुंडे (नगर) यांची निवड करण्यात आली आहे.
जिल्हा सरचिटणीसपदी गया माने (पारनेर), दीपाली गर्जे (जामखेड), जान्हवी शेवाळे (कर्जत), सुनीता शिंदे (श्रीगोंदे), कुसुम ससे (ससेवाडी, नगर) यांची, तर चिटणीसपदी मीरा बांगर (राहुरी), सुनीता खेडकर (श्रीगोंदे), सुनीता पारखे (कर्जत), सुरेखा गिते (राहुरी), चंद्रकला खेडकर (पाथर्डी) यांना संधी देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील ८५ महिला पदाधिकाऱ्यांच्या टीमचे नेतृत्व राशीनच्या रेणूकर म्हणून करीत आहेत. ६६ महिलांची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय १९ मंडल अध्यक्षांची निवड करण्यात आली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra politics updates
महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्या
BJP women's wing announcements
women leaders in BJP
district executive members BJP
political leadership in Maharashtra
trending BJP news
women's empowerment in politics
local BJP news
district women leaders
women representation in politics
BJP new appointments 2023
women in political leadership
Maharashtra women's politics
BJP women's committee members
state political news
भाजप महिला मोर्चा घोषणा
महाराष्ट्रातील महिला नेते
भाजप कार्यकारिणी जाहीर
महिलांच्या राजकारणात स्थान
जिल्हा कार्यकारिणी निवड
नेतृत्त्वाची संरचना
भाजपतर्फे नवीन पदाधिकार्यांची नियुक्ती
मंत्रिमंडळातील महिला
मुसळधार राजकारण
भाजपच्या महत्त्वाकांक्षा
महिला सक्षमीकरणाचे परिणाम
स्थानिक भाजप बातम्या
Marathi News Esakal
www.esakal.com