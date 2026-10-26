Shirur News : भाजपच्या ११ नगरसेवकांनी सत्ताधारी शिरूर नगर परीषद गटाला दिला पाठिंबा

शिरूर - शिरूर नगर परिषदेच्या राजकारणात दहा महिन्यांत आज दुसऱ्यांदा नाट्यमय घडामोड़ी घडल्या. नगर परीषदेत दोन्ही राष्ट्रवादीच्या आघाडीची सत्ता असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच नगरसेवकांनी या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा पवित्रा काही दिवसांपूर्वी घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आज भारतीय जनता पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी सत्ताधारी शिरूर नगर परीषद गटाला पाठिंबा दिला..शिरूर नगर परीषदेतील भाजप गटनेते नितीन पाचर्णे यांनी नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे यांची नगर परिषद कार्यालयात भेट घेऊन त्यांच्याकडे या पाठिंब्याचे पत्र दिले. सुनिता भुजबळ, संतोष थेऊरकर, सुनीता कुरंदळे, सागर नरवडे, पुजा पोटावळे, नीलेश पवार, स्वीटी शिंदे, अमित कर्डिले, उमेश शेळके व रिंकुताई जगताप हे नगरसेवक त्यांच्यासमवेत होते. शहराचा विकास हाच आम्हा सर्व नगरसेवकांचा ध्यास असून, त्या मुद्द्यावर आधारीत आम्ही सत्ताधारी गटाला बिनशर्त पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..राज्याच्या राजकारणात युती असताना नगर परिषद निवडणूकीत आम्ही स्वतंत्र लढलो. त्यात भाजपचे ११ व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सात नगरसेवक निवडून आले. नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या ऐश्वर्या पाचर्णे निवडून आल्या. मात्र, काही राजकीय घडामोडी झाल्याने आम्ही विरोधकाच्या भूमिकेत होतो. मात्र, नगराध्यक्षांनी विरोधी म्हणून कधीही आम्हाला आदुजाभावाची वागणूक दिली नाही व विकासकामांमध्ये कधीही राजकारण आणले नाही. त्यांची ही सर्वसमावेशक भूमिका भावल्याने आम्ही त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे नितीन पाचर्णे यांनी जाहिर केले..नगराध्यक्षा पाचर्णे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याबद्दल सर्व नगरसेवकांचे आभार मानले. यावेळी बांधकाम समितीचे सभापती सुनिल जाधव, स्वच्छता व आरोग्य समितीचे सभापती एजाज बागवान यांच्यासह तुषार मांडगे, नीलेश गाडेकर, संगिता मल्लाव, सविता राजापूरे, स्वाती साठे व आयेशा सय्यद हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक उपस्थित होते.डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या शिरूर नगरपरिषद निवडणूकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे या नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या होत्या. मात्र, या पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळता सात नगरसेवक निवडून आले होते. भाजपचे ११ तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पाच नगरसेवक निवडून आले होते. आयेशा कलिम सय्यद या अपक्ष निवडून आल्या होत्या. सत्तास्थापनेचे समीकरण जुळविताना दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या तर सय्यद यांनीही या सत्ताधारी आघाडीला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून येऊनही भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागले होते..सत्तापदांच्या वाटपात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वाट्याला उपनगराध्यक्षपदासह दोन समिती सभापतीपदे मिळाली होती. परंतू सन्मान दुखाविला जात असल्याच्या, विश्वासात घेतले जात नसल्याच्या मुद्द्यावर उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया यांच्यासह पाच नगरसेवकांनी सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा पवित्रा घेतला होता. तसे पत्र दोन सप्टेंबर ला गटप्रमुखांना दिले होते. गेले महिनाभर याविषयावर उलट - सुलट चर्चा व साधक - बाधक खल चालू असतानाच आज भाजपच्या ११ नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांची भेट घेऊन सत्ताधारी आघाडीला पाठिंबा दिल्याने सत्ताधारी आघाडी आणखी मजबूत झाली आहे.भाजपच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी आघाडीला सक्रिया पाठिंबा दिल्याने आता नगरपरीषदेचा कारभार अधिक गतिमान होईल. सर्वांना सोबत घेऊन नगरपरीषदेचा सर्वांगिण, शाश्वत आणि गतिमान विकास करण्याच्या ध्येयाकडे हे पुढचे पाऊल पडले असून, आमदार माऊली कटके, उद्योगपती प्रकाश धारिवाल व भाजपचे तालुकाध्यक्ष राहुल पाचर्णे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरीव कामांतून अधिक रचनात्मक विकास साधण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत.- ऐश्वर्या पाचर्णे, नगराध्यक्ष, शिरूर.दिवंगत आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्यासह माजी आमदार अशोक पवार यांनी या नगरीच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले असून, आता आमदार माऊली कटके व उद्योगपती प्रकाश धारिवाल हे विकासासाठी मोलाची भूमिका बजावत आहेत. विकासाच्या या प्रवाहात सहभागी होत या नगरीला सत्तेच्या शिखरावर नेण्याच्या उद्देशाने आम्ही सत्ताधारी आघाडीला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे.- नितीन पाचर्णे, नगरसेवक तथा गटनेता, भाजप, शिरूर नगर परिषदनगर परिषद राजकारणातील आजच्या घडामोडींनंतर राजकीयदृष्ट्या अडगळीत पडलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच नगरसेवकांची स्थिती आज इकडे आड - तिकडे विहिर अशी झाली. या पार्श्वभूमीवर उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया यांच्यासह रवींद्र ढोबळे, अमोल चव्हाण, डॉ. सुनिता पोटे, स्वप्नाली जामदार व चारूशीला कोळपकर यांनी या घडामोडीत आम्हाला कुठलीही कल्पना नसल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडण्याबाबत पत्र दिले आहे, हे खरे असले तरी आम्ही अद्याप बाहेर पडलेलो नाही म्हणजेच आम्ही सत्तेतील घटक आहोत..असे असताना सत्ताधारी आघाडीला भाजपकडून पाठिंबा मिळत असताना आम्हाला नगराध्यक्ष किंवा गटातील इतर सदस्यांनी कसलीही कल्पना दिली नाही. सर्वजण एकत्र येऊन कारभार करण्यास आम्ही सदैव तयार होतो. परंतु सहा सदस्यांना बाजूला ठेवून सर्व एकत्र आले, असे ते कसे म्हणू शकतात, हे आम्हाला कळले नाही, असा सवालही या नगरसेवकांनी केले. लवकरच आम्ही आमची पुढील भूमिका जनतेसमोर मांडू असे माजी नगराध्यक्ष रवींद्र ढोबळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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