Pune Municipal Election Result : पुण्यात भाजपचे ‘शतक’पार! तब्बल १२० जागांवर विजय; काँग्रेसला १५ ठिकाणी यश

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक चुरशीची कशी होईल, असे वातावरण निर्माण करीत आपली वाट सुकर करून घेण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरली. सलग दुसऱ्यांदा महापालिकेवर निर्विवाद १२० जागांवर बहुमत मिळवत आपणच ‘दादा’ असल्याचे भाजपने दाखवून देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ‘मोफतनाम्या’तील हवा काढून घेतली..भाजपच्या घौडदोडीत स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या काँग्रेसने १५ जागांवर बाजी मारली तर ठाकरेंच्या शिवसेनेला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, मनसेला भोपळाही फोडता आलेला नाही.पावणे नऊ वर्षानंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीबाबत सुरवातीपासून औत्सुक्य होते. राज्यात महायुतीत असलेले पक्ष एकत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का, हा चर्चेचा विषय होता. परंतु एकत्र उतरल्यावर विरोधकांना आयती संधी मिळेल, हे लक्षात आल्याने भाजपने स्वबळाचा नारा दिला..एवढेच नव्हे, तर युतीतील मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेला युतीच्या नावाखाली खेळवत ठेवले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महाविकास आघाडीबरोबर जाणार नाही, याची देखील काळजी तर घेतलीच, परंतु महाविकास आघाडीत फूट पाडत दोन्ही राष्ट्रवादींना एकत्र करून रिंगणात उतरण्यास भाग पडले.विरोधी पक्षातील तगड्या उमेदवारांची आयात करण्याबराबरोबर चाळीसहून अधिक नगरसेवकांना संधी नाकारत, महिला उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिले. आपल्या विजयाची वाट सुकर करून घेत, महापालिकेवर एक हाती सत्ता मिळवली..शहरात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशीच लढत आहे, हे चित्र निर्माण करण्यात पक्षाला यश आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आक्रमक प्रचारावर भर दिला. भाजपने उमेदवारी नाकारलेल्यांना प्रवेश देत अनेक प्रभागात तगडे उमेदवार देऊन लढतीचे चित्र निर्माण केले.परंतु २०१७ च्या महापलिका निवडणुकीत पक्षाला ४२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात घट होऊन दोन्ही राष्ट्रवादी मिळून अवघ्या २९ जागा पदरात पाडून घेतल्या. भाजपला यशापासून रोखण्याऐवजी कॉंग्रेसला अडचणी आणण्याच्या नादात राष्ट्रवादीला मोठा फटका सहन करावा लागला आहे..शिवसेनेचा वापरएकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेबरोबर महापालिका निवडणूक लढविणार असल्याचे भाजपकडून जाहीर करण्यात आले होते. जागा वाटपाच्या बैठकाही केल्या. मात्र अखेरपर्यंत शिवसेनेला खेळत ठेवत ऐनवेळी स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये शिवसेनेचा बळी गेला.पुणे जिल्ह्यात नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये लक्षणीय यश मिळविलेल्या शिवसेनेला मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत १२३ जागा लढवूनही एकही जागा जिंकता आली नाही. या उलट शिवसेनेचा वापर करीत भाजपने शहरात बहुरंगी लढत निर्माण करून, आपले पारडे जड करून घेण्यात यश मिळवले..कॉंग्रेसला रोखण्यात अपयशपुणे शहर कॉंग्रेसमुक्त करण्यासाठी मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजपने प्रयत्न केला. परंतु त्यात भाजपला फारसे यश आले नाही. कॉंग्रेसला उमेदवार मिळणार नाही, प्रचारात कुठेही दिसणार नाही, यांची पुरेशी काळजी भाजपने घेतली. मात्र, अशा अडचणीच्या परिस्थितीही कॉंग्रेसने चमकदार कामगिरी दाखवून दिले. २०१७ ला ९ जागा होत्या, आता २०२६ ला १५ जागा झाल्या आहेत..मनसेचे इंजिन पडले बंदमुंबईनंतर मनसेबरोबरच युती करण्याचा प्रयोग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केला. त्यामुळे थंड पडलेल्या दोन्ही सेनेला या माध्यमातून ऊर्जा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. ठाकरेंच्या शिवसेनेला एक जागा मिळाली, पण मनसेला शून्य जागा मिळाल्याने त्यांचे इंजिन बंद पडल्याचे स्पष्ट झाले.ठाकरेंचा केवळ एक नगरसेवकनिवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाबरोबरच शिवसेना शिंदे गटाची कुंचबणा जेवढी करता येईल, तेवढी करण्यात भाजपला यश आले. निवडणुकीपूर्वी आणि ऐन निवडणुकीच्या काळात ठाकरे यांची शिवसेनेचे सर्व नगरसेवकांना फोडत पक्षात घेऊन उमेदवारी दिली. उमेदवार मिळणार नाही, याची देखील काळजी घेतली..तर मुंबईच्या निवडणुकीत अडकलेल्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे यावेळेसही पुण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या सर्वांची किंमत पक्षाला मोजावी लागली. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला दहा जागा मिळाल्या होत्या. या पक्षाला प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये नितीन गावडे यांच्या विजयामुळे एकमेव नगरसेवक मिळाला आहे..पुण्यातील विशेष लढतीप्रचंड मतांनी विजयी - मताधिक्यराघवेंद्र मानकर (भाजप) : २६४९७भारतभूषण बराटे (भाजप) ः २५०२७रत्नमाला सातव (भाजप) : २३१३६स्वरदा बापट (भाजप) : २२६८१नारायण लोखंडे (भाजप) : २१०८९तृप्ती भरणे (भाजप) : २०१३४.निसटता विजय - मताधिक्यखंडू लोंढे (भाजप) : ५५विवेक यादव (भाजप) : ६२अंजली ओरसे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : २१६सूरज लोखंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : २२८स्वप्नील दुधाणे (राष्ट्रवादी) : ३८५.प्रमूख चितपट उमेदवारदत्तात्रेय धनकवडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)वसंत मोरे (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)नंदा लोणकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष)अविनाश बागवे (काँग्रेस)आबा बागूल (शिवसेना)अश्विनी कदम (राष्ट्रवादी काँग्रेस)सुशील मेंगडे (भाजप).विजयी झालेले शहराध्यक्षधीरज घाटे (भाजप)अरविंद शिंदे (काँग्रेस).पराभूत शहराध्यक्षसुभाष जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस)साईनाथ बाबर (मनसे)संजय मोरे (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष).प्रमुख नेते म्हणतात...पुणेकरांनी पुन्हा एकदा आमच्यावर विश्वास दर्शवला आहे. त्यामुळे पुणेकरांचे खूप खूप धन्यवाद. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक लढवली आहे. शहराच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी आम्हाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले होते. पुढील ५० वर्ष पुण्याच्या विकासाचा संकल्प आम्ही जाहीरनाम्यातून मांडला होता. आमचे काम पुणेकरांनी पाहिले आहे. त्यातून नागरिकांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.राज्यभरातील महापालिकांचे जाहीर झालेले निकाल म्हणजे महायुती सरकारच्या सुयोग्य कामाला मायबाप मतदारांनी दिलेली पावतीच आहे. मतदारांचा कौल आमच्याच बाजूने लागेल याची खात्री होतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कार्याध्यक्ष नितीन नबीन, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली महायुतीच्या शिलेदारांनी विजय साकार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच निःसंशय महायुतीच्या विजयाचे शिल्पकार आहेत. आमची महायुती महाराष्ट्राच्या सर्वदूर विकासासाठी कटिबद्ध आहे.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री.जनतेचा कौल सर्वोच्च असून, आम्ही तो पूर्ण आदराने स्वीकारतो. विजयी झालेल्या सर्व उमेदवारांचे मनापासून अभिनंदन करतो. पुढील यशस्वी कार्यकालासाठी शुभेच्छा देतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जेथे अपेक्षित यश मिळाले नाही, तेथे जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी अधिक जबाबदारीने, प्रामाणिकपणे आणि दुप्पट जोमाने काम करत राहू. यश मिळवलेल्या सर्व उमेदवारांनी आपापल्या महापालिकांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत, विकास आणि लोककल्याणाच्या कामांना गती द्यावी.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.पुणे महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी चिवटपणे झुंज देऊन यश मिळविले. सत्ताधारी भाजपने प्रभाग रचना करण्यापासून अगदी मतमोजणीपर्यंत सर्व सरकारी यंत्रणा वापरल्या. विरोधक शिल्लक ठेवायचे नाहीत, असे त्यांचे धोरण पुण्यात राबविले. या सर्वांशी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सामना केला. पुणेकरांमध्ये सलोख्याचे वातावरण राहावे, यावर प्रचारात भर दिला. पुण्याच्या विकासात काँग्रेसचे मोठे योगदान आहे. यापुढेही पुण्याच्या विकास मुद्यावर जागरूक राहून सत्ताधाऱ्यांशी संघर्ष करत राहू.- मोहन जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेस.भाजपबाबत रोष असताना त्यांना वाचविण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले आहे. त्यांनी मतांची विभागणी केली नसती; तर त्यांना सत्तेपासून रोखता आले असते. आमचे १५ ते १६ उमेदवार असे आहेत, की जे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतविभागणीमुळे पडले आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी अत्यंत चांगले काम केल्याने हे यश मिळवता आले आहे. त्यामुळे त्यांचे आणि खासकरून पुणेकरांचे अत्यंत आभार.- अरविंद शिंदे, पुणे शहराध्यक्ष, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 