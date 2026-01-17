पुणे

Pune Municipal Election Result : पुण्यात भाजपचे ‘शतक’पार! तब्बल १२० जागांवर विजय; काँग्रेसला १५ ठिकाणी यश

पुणे महापालिकेची निवडणूक चुरशीची कशी होईल, असे वातावरण निर्माण करीत आपली वाट सुकर करून घेण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरली.
bjp party celebration pmc election result winner

bjp party celebration pmc election result winner

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक चुरशीची कशी होईल, असे वातावरण निर्माण करीत आपली वाट सुकर करून घेण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरली. सलग दुसऱ्यांदा महापालिकेवर निर्विवाद १२० जागांवर बहुमत मिळवत आपणच ‘दादा’ असल्याचे भाजपने दाखवून देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ‘मोफतनाम्या’तील हवा काढून घेतली.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
NCP
Result
winner
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.