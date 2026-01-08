Pune News : निवडणुकीत बिनविरोध पॅटर्न राबविण्याचा छुपा अजेंडा; ॲड. असीम सरोदे यांचा भाजपवर आरोप

पुणे - महापालिका निवडणुकीत मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडून आणण्याचा प्रयोग करायचा. त्यानंतर जनता, न्यायालय काय म्हणते? हे पाहून हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास भविष्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत हाच पॅटर्न राबवायचा, असा भाजपसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप वकील असीम सरोदे यांनी केला..पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व काँग्रेस आघाडीतर्फे बुधवारी (ता. ७) काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत अॅड. सरोदे बोलत होते. या वेळी उपाध्यक्ष अजित दरेकर, सरचिटणीस प्राची दुधाणे उपस्थित होते..अॅड. सरोदे म्हणाले, ‘सध्या राज्यात बिनविरोध निवडणूक घेऊन लोकशाही धोक्यात आणण्याचे काम सुरू आहे. बिनविरोध निवडणूक ही अपवाद म्हणून स्वीकारली जाऊ शकते. मात्र, ती सरसकट नियम होऊ शकत नाही. गेल्या ७० वर्षांत संसदीय लोकशाहीत केवळ ३० ते ३२ खासदार बिनविरोध निवडून गेले होते..मात्र, राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडून आल्याचे दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षातील उमेदवारच कसे बिनविरोध निवडून येतात, ठरावीक पक्षातील उमेदवार कसे माघार घेतात, हे संशयास्पद असल्याने बिनविरोध निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.’.राज्यात झालेल्या बिनविरोध निवडणुकीविरोधात समीर गांधी यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्याची माहिती अॅड. सरोदे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.