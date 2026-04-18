Keshav Upadhye : मोदींना हरवले, पण नुकसान महिलांचे; प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांची विरोधकांवर टीका

पुणे - नारी शक्ती वंदना विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकापेक्षा मोदींचा विरोध करणे हेच ध्येय विरोधकांचे होते हे स्पष्ट झाले आहे. विरोधकांनी मोदींना सभागृहात हरवले असेल पण यात त्यांनी महिलांचे नुकसान केले आहे, अशी टीका भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी केले. .केशव उपाध्ये यांनी 'सकाळ' कार्यालयास भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी विविध विषयावर भाष्य केले. सकाळच्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार यावेळी उपस्थित होत्या.राजीव गांधी पंतप्रधान असल्यापासून महिलांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यानंतर १९९४-९५, २००२ मध्ये ही प्रयत्न झाला पण हे विधेयक टिकले नाही. २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांची संमती घडवून आणून लोकसभा, विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले होते. त्यात सुधारणा केली जाणार होती. पण विरोधकांना केवळ मोदींना विरोध करायचा आहे. दर २० वर्षांनी मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाते. २०२६ मध्ये ती करणे भाग आहे..या पुनर्रचनेत उत्तरेतील मतदारसंघ वाढणार, दक्षिणेतील मतदारसंघ कमी होणार हे खोटे आहे. मतदारसंघ वाढीसाठीचे सूत्र निश्चित आहे. तमिळनाडूमधील सध्याच्या खासदारांची संख्या ही ३९ आहेत ती पुनर्रचनेनंतर ६९ होणार आहे. कोणत्याही राज्यातील मतदारसंघाची संख्या कमी होणार नाही. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर उत्तरेतील राज्य देशात कोणाचे सरकार येणार हे ठरवत होते असा आरोप केला जात असला तरी यापूर्वीही तेच राज्य ठरवत होते, असे उपाध्ये यांनी सांगितले..महाराष्ट्रामध्ये मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरवलोकन (एसआयआर) सुरु होणार आहे. त्यासाठी भाजपने राज्यातील ५० लाख कार्यकर्त्यांचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर घेतले आहेत. बाराशे पैकी एक हजार मंडलांमध्ये बैठका झाल्या आहेत. मतदार याद्यांचे शुद्धिकरण हे भाजपने गांभीर्याने घेतले आहे. काँग्रेस केवळ सोशल मीडिया व माध्यमांवर बोलत आहे. ते प्रत्यक्षात मतदारयाद्यांवर काम करत नाहीत.भाजपने मुस्लिमांना निवडणुकीत उमेदवारी दिली नाही असे म्हणता पण बीडमध्ये आमचे मुस्लीम नगरसेवक निवडून आले आहेत. आमचे राजकारण हे सिंबॉलिक नाही. मुस्लिमांना भाजपसोबत जोडावे, संघटनेत काम करावे त्यांना उमेदवारी मिळेल, असे ही उपाध्ये यांनी सांगितले..फडणवीस महाराष्ट्रात असावेतमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रमोशन होणार का? असे विचारले असता उपाध्ये म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रात उत्तम पद्धतीने काम करत आहेत. ते सध्याचे सर्वात मोठे नेते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र प्रगतिपथावर जात आहे. त्यामुळे ते मुख्यमंत्री असावेत.