Grapes Export : ‘ब्लॅक जंबो’ची दुबई, मलेशिया, थायलंडला गोडी; दररोज दोन ते तीन कंटेनरच्या माध्यमातून ४० टन द्राक्षांची निर्यात

Black Jumbo Grapes Export : इंदापूर तालुक्यातील ‘ब्लॅक जंबो’ हा द्राक्ष वाण सध्या मलेशिया, थायलंड, चीन आणि दुबई यांसारख्या देशांतील ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Indian Erapes Export to Dubai - इंदापूर तालुक्यातील ‘ब्लॅक जंबो’ हा द्राक्ष वाण सध्या मलेशिया, थायलंड, चीन आणि दुबई यांसारख्या देशांतील ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला आहे. विशेषतः दुबईतून या द्राक्षाला चांगली मागणी आहे. सध्या तालुक्यातून दररोज दोन ते तीन कंटेनरच्या माध्यमातून सुमारे ३० ते ४० टन द्राक्षे व्यापाऱ्यांकरवी निर्यात केली जात आहेत.

