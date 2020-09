पुण्यात कोविड सेंटरमध्ये औषधांचा काळा बाजार 

पुणे - रुग्णाला दररोज लिहून दिलेल्या औषधांच्या ३० ते ३५ गोळ्यांपैकी जेमतेम आठ ते दहाच दिल्या जातात. उर्वरित औषधांचा काळा बाजार होत असल्याचा आरोप कोरोना रुग्णांच्या नातेवाइकांनी केला आहे. शहरातील कोरोना रुग्णांवर वेळेत प्रभावी उपचार मिळावे, यासाठी शहरातील खासगी रुग्णालयांच्या काही खाटा कोरोनाबाधितांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. तर, काही रुग्णालयांनी कोविड हॉस्पिटल केले आहे. रुग्णाला दाखल केल्यानंतर तेथे नातेवाइकांना जाता येत नाही. रुग्णाच्या प्रकृतीची माहिती फोनवरूनच नातेवाइकांना सांगितली जाते. या दरम्यान रुग्णाला भरमसाट औषधाच्या गोळ्या रोजच्या रोज लिहून दिल्या जातात. त्या रुग्णालयाशी संलग्न औषधे दुकानांमधून घेतली जातात. रुग्णालयातील कर्मचारी या गोळ्या आणतो. एकेका रुग्णाला दिवसाला ३० ते ३५ गोळ्या दिवसाला लिहून दिल्याची काही उदाहरणे पुढे आली आहेत. पण, फोनवरून रुग्णाशी बोलल्यानंतर त्याला प्रत्यक्षात दिवसभरात आठ ते दहाच गोळ्या दिलेल्या असतात. इतर औषधाच्या गोळ्यांचा हिशेब ना डॉक्‍टरांकडे असतो, ना हॉस्पिटलकडे, अशी माहिती रुग्णाच्या नातेवाइकांनी दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुण्याच्या पूर्व भागातील एक रुग्णालय आणि डेक्कनवरील दोन रुग्णालयांत अशा पद्धतीने औषधांची मोठ्या प्रमाणात विक्री केल्याच्या तक्रारी समोर आल्याचे निरीक्षण नातेवाइकांनी नोंदविले. डॉक्‍टरांनी लिहून दिलेल्या सगळ्या गोळ्या रुग्णाला दिल्या जात नाहीत. त्या विक्रीसाठी पुन्हा दुकानात येतात. रुग्णालयातून घरी सोडताना वेगळी औषधे लिहून दिली जातात, असा आरोपही काही नातेवाइकांनी केला आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा नगरसेवक वसंत मोरे यांच्या एका परिचिताला हा अनुभव आला. त्याविरोधात मोरे यांनी जाहीरपणे आवाज उठविला. याबाबत ते म्हणाले, ‘‘औषध दुकानांच्या माध्यमातून हॉस्पिटल रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून पैसे काढतात. रुग्णाला कोरोना झाल्याने त्याच्या घरातील सगळे विलगीकरणात असतात. त्यामुळे यापैकी कोणीच रुग्णालयात जाऊ शकत नाही. याचा फायदा हॉस्पिटल घेत आहेत. एका रुग्णाला सहा दिवसांमध्ये प्रत्यक्षात ३६ गोळ्या दिल्या होत्या. मात्र, प्रिस्क्रिप्शनमध्ये ९२ गोळ्या दिल्या होत्या. रुग्णाला रोज एक ते दोन इंजेक्‍शन देण्यात आली. म्हणजे सहा दिवसांमध्ये १२ इंजेक्‍शन झाली. पण, त्याला ४५ इंजेक्‍शन लिहून दिलेली होती. सलाइनबद्दलही असाच गोंधळ होता. याप्रकरणी हॉस्पिटलला जाब विचारल्यावर त्यांनी बिलात २० हजार ६०० रुपयांची सवलत दिली. मुख्य म्हणजे त्यानंतर इतर रुग्णांच्या बाबतीत हा प्रकार थांबला.’’ जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अशी होते औषध खरेदी

रुग्णालयातून रिसेप्शनला प्रिस्क्रिप्शन येते.

ते प्रिस्क्रिप्शन घेऊन रुग्णालयातील कर्मचारी औषध आणतो

रुग्णाच्या नातेवाइकाच्या व्हॉटस्‌ अप नंबरवर याची माहिती दिली जाते

त्यावर तीन ते आठ हजार रुपयांपर्यंतची औषधे लिहून दिली जातात

महापालिकेकडून मोफत मिळणारी औषधेही लिहिली जातात

