फालुदा खाताना तोंडात सापडले ब्लेड

पिंपरी : आइस्क्रीम विक्रीच्या गाडीवरून घेतलेला फालुदा खाताना त्यात ब्लेड आढळले. ही घटना पिंपळे सौदागर येथे घडली असून, या प्रकरणी आइस्क्रीम विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. रतन गाडरी असे गुन्हा दाखल झालेल्या विक्रेत्याचे नाव आहे. या प्रकरणी मनोज सुरेश आहुजा यांनी फिर्याद दिली आहे. पिंपळे सौदागर येथे कुणाल आयकॉनसमोरील रस्त्याच्या बाजूला रतन याची आइस्क्रीमची गाडी होती. 1 सप्टेंबरला आहुजा तेथे फालुदा खाण्यासाठी गेले. तो खात असताना आहुजा यांच्या तोंडात ब्लेड आढळले.



