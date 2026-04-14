पुणे

Pune Sound Pollution : ससून रुग्णालयासारख्या शांतता क्षेत्रात डीजेचा दणदणाट; उच्च न्यायालयात मागणार दाद

पुणे शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मध्यवर्ती समितीने ‘नो डीजे’चा विधायक निर्णय घेतला होता.
Dj Sound System

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मध्यवर्ती समितीने ‘नो डीजे’चा विधायक निर्णय घेतला होता. परंतु ससून रुग्णालयासारख्या शांतता क्षेत्रात डीजेच्या आवाजामुळे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू होता. पोलिस प्रशासनाच्या या दुर्लक्षाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
crime
high court
Sasoon Hospital
Petition
Celebration
Noise Pollution
Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti
Sound System Issues

