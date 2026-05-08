पुणे

लेखकाविना परीक्षा देत दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांचे यश

लेखकाविना परीक्षा देत दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांचे यश
Published on

पुणे, ता. ८ ः दृष्टिहीन विद्यार्थी सनथ देशपांडे (९१ टक्के) आणि शौर्य गावळी (७३.८० टक्के) यांनी कोणत्याही लेखकाविना दहावीची बोर्ड परीक्षा देत उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले. या पद्धतीने उत्तीर्ण होणारे ते यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील पहिले दृष्टिहीन विद्यार्थी ठरले आहेत. निवांत अंध मुक्त विकासालयात उमा बडवे यांच्या ‘स्वलेखन टायपिंग ट्यूटर’च्या माध्यमातून दोघांनी टायपिंगचे प्रशिक्षण घेतले. यापूर्वी दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी लेखनिकांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, सुलभ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सनथ आणि शौर्य यांनी स्वतः उत्तरे लिहिली. ‘‘दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांनाही स्वतंत्रपणे परीक्षा देता यावी, हा आमचा कायम प्रयत्न आहे. त्यांच्या यशामुळे राज्यातील दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण या निमित्ताने निर्माण झाले आहे,’’ असे बडवे यांनी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

blind students success stories
visually impaired board exam achievements
technology in education for blind
how blind students pass exams
Pune blind students board exams
education for visually impaired
inclusive education in India
success of blind students in Maharashtra
Sanath Deshpande achievement
Shaurya Gavali success
motivational stories of blind students
assistive technologies for blind education
exam success for visually impaired students
Pune education success story
blind students using technology in exams
दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांची यशस्वी परीक्षा गती
सुलभ तंत्रज्ञान शिक्षण
सनथ देशपांडे यश
शौर्य गावळी दहावी परिणाम
दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांचे प्रेरणादायक उदाहरण
महाराष्ट्रातील दृष्टिहीन शालेय यश
मुक्त विकासालय पुणे
लेखनकाच्या सहाय्याचा प्रभाव
अंध विद्यार्थ्यांचे शिक्षण
टायपिंगच्या माध्यमातून यश
दहावीसाठी दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न
स्वतंत्रपणे परीक्षा देण्याची क्षमता