पुणे

शिबिरात ११७ नागरिकांचे रक्तदान

शिबिरात ११७ नागरिकांचे रक्तदान
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पुणे, ता. १० ः सुजय प्रतिष्ठान आणि मैत्री रक्ताची यांच्यातर्फे आयोजित आयुर्वेदिक तपासणी आणि रक्तदान शिबिरात ११७ नागरिकांनी रक्तदान केले. या वेळी उद्योजक किसन भोसले, अप्पर राज्यकर आयुक्त उमाकांत बिराजदार, सागर घोरपडे, शैलेश पालकर, विठ्ठल जाधव आणि उषा म्हात्रे यांना सेवारत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आले. संतोष जाधव, डॉ. सुरेश राठोड, हरिभाऊ शिवले, मधुकर चौधरी, उज्ज्वला गौड आदींना ‘समाजगौरव पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. या प्रसंगी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, अप्पर आयुक्त शिवकुमार साळुंखे, महापालिका विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम, विद्या जाधव, सुधीर सकपाळ, उमेश सकपाळ, सुजय प्रतिष्ठानचे प्रमुख सुरेश सकपाळ यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. सुजय सकपाळ यांच्या तेराव्या स्मृतिदिनानिमित्त हा उपक्रम झाला.

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