पुणे

बारामतीतील शिबिरात ४९ जणांचे रक्तदान

बारामतीतील शिबिरात ४९ जणांचे रक्तदान
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बारामती, ता. १९ : स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून रोटरी क्लब ऑफ बारामतीच्या वतीने जैन सोशल ग्रुप आणि भारतीय जैन संघटनेच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. त्यात ४९ जणांनी रक्तदान केले.
श्री मुनीसुव्रतनाथ महाराज दिगंबर जैन देवस्थानचे विश्वस्त किशोर सराफ आणि भारतीय जैन संघटनेचे विश्वस्त सचिन बोगावत यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्‍घाटन झाले. रोटरी क्लब ऑफ बारामतीचे अध्यक्ष अतुल गांधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या शिबिरासाठी सचिव हर्षवर्धन पाटील, अक्षय महाडिक, निखिल मुथा, राहुल बनकर, प्रफुल्ल गादिया, प्रवीण ताटे देशमुख, पंकज गादिया, चेतन व्होरा, संजय दुधाळ, रविकिरण खारतोडे, अतुल फरसोले, स्वप्निल मुथा आणि डॉ. हर्षल राठी यांनी आयोजन केले. अंजली गांधी, श्रद्धा महाडीक आणि योगिता मुथा यांनी सहकार्य केले.

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