पुणे

ओतूरमधील शिबिरात ७५ जणांचे रक्तदान

ओतूर, ता. १९ ः येथील संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनतर्फे आयोजित रक्तदान शिबिरात ७५ भाविकांनी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान केले. ''रक्त नाड्यांमध्ये वाहावे, नाल्यांमध्ये नाही'' या ब्रीदवाक्याला अनुसरून या सामाजिक उपक्रमासोबतच आध्यात्मिक सत्संग सोहळ्याचेही आयोजन करण्यात आले होते.
शिबिराचे उद्‍घाटन मोहित ढमाले व प्रवीण भांबुर्डेकर यांच्या हस्ते झाले. विलेपार्ले (मुंबई) येथील संत निरंकारी रक्तपेढीच्या वैद्यकीय पथकाने ७५ युनिट रक्त संकलित केले.
सायंकाळी आयोजित सत्संग सोहळ्यात मुंबईचे प्रचारक सोहन इंगवले यांनी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन विशाल डोके यांनी केले, तर आभार मनोज तांबे यांनी मानले.

