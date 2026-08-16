पुणे

कामगार कल्याण मंडळाचे रक्तदान शिबिर

कामगार कल्याण मंडळाचे रक्तदान शिबिर
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चिंचवड, ता.१६ : राज्य कामगार कल्याण मंडळाच्या उद्योगनगर केंद्राच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शिबिरात २१ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.
यावेळी डॉ.भारती चव्हाण, प्रबोधनकार शारदा मुंडे, केंद्रप्रमुख प्रदीप बोरसे आदी उपस्थित होते. गुणवंत कामगार तानाजी एकोंडे, शिवराज शिंदे, राजेश हजारे आदींचे सहकार्य लाभले. महंमदशरीफ मुलाणी, बाळासाहेब साळुंके यांनी संयोजन केले.

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