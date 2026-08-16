पुणे

शिवण्यात रक्तदान शिबिराला प्रतिसाद

शिवण्यात रक्तदान शिबिराला प्रतिसाद
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शिवणे : दुर्गराज ट्रेकर्सच्या वतीने सामाजिक बांधिलकीतून नवभारत हायस्कूलमध्ये आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरात २१४ नागरिकांनी नोंदणी केली, त्यापैकी १५९ जणांनी प्रत्यक्ष रक्तदान करून सामाजिक कर्तव्य पार पाडले.
शिबिरादरम्यान सर्व रक्तदात्यांची मोफत हिमोग्लोबिन, रक्तदाब आणि रक्तगटाची तपासणी करण्यात आली. सहभागी दात्यांना सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी सचिन पढर, स्वप्निल अवघडे, नारायण कडू, अनिकेत गट, विजय कडू, स्वप्निल सोनार आणि सक्षम कडू यांनी विशेष परिश्रम घेतले. परिसरातील नागरिकांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.

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