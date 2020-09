महाविद्यालय स्तरावर होणार 196 अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा

पुणे : जे अभ्यासक्रम तीन पेक्षा कमी महाविद्यालयांमध्ये चालविले जातात, अशा 196 अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे संपूर्ण नियोजन महाविद्यालय स्तरावर करण्यात येणार आहे. याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने बुधवारी आदेश काढले आहेत. पुणे विद्यापीठाने पदवी व पदव्युत्तर पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे नियोजन सुरू केले आहे. सध्या प्रत्येक विषयांचे बहुपर्यायी प्रश्‍न (मल्टिपल च्वाईस क्वेश्‍चन-एमसीक्‍यू) काढण्याचे काम सुरू आहे. तसेच ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी एजन्सी निवडीसाठी तांत्रिक समितीच्या बैठका सुरू आहेत. अंतिम वर्षासाठी नियमित परीक्षा देणारे सुमारे 2 लाख 23 हजार विद्यार्थी आहेत, तर 25 हजार विद्यार्थी हे पुर्नपरीक्षा देणारे आहेत. पुणे विद्यापीठात किंवा महाविद्यालय स्तरावर दरवर्षी नव्याने अभ्यासक्रम सुरू केले जातात. हे अभ्यासक्रम तीन किंवा तीन पेक्षा कमी महाविद्यालयात सुरू असतील तर त्यांच्या परीक्षांचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासाठी 2011-12 मध्येच निर्णय घेतला आहे. मात्र, यंदाच्या परीक्षेसाठी त्याबाबत परिपत्रकात स्पष्टता नव्हती, त्यामुळे परीक्षा मंडळाने आज परिपत्रक काढून संबंधित महाविद्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. परीक्षा मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 196 अभ्यासक्रम हे तीन पेक्षा कमी महाविद्यालयात शिकवले जात आहेत. त्यासाठी या अभ्यासक्रमांच्या प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे, वेळापत्रक निश्‍चित करून ते पाच ऑक्‍टोबर पर्यंत सादर करण्याचे आदेश विद्यापीठाने दिले आहेत. परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. महेश काकडे म्हणाले, 125 या परिपत्रकानुसार तीन पेक्षा कमी महाविद्यालयात सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाचे नियोजन संबंधित महाविद्यालयाला करावे लागते. सध्या पुणे विद्यापीठात अशा अभ्यासक्रमांची संख्या 196 आहे. त्यासाठी हे परिपत्रक काढले आहे. अडचणी सोडविण्यासाठी हेल्पडेक्‍स तयार करा परीक्षेसंदर्भातील अडचणी, शंकांचे निरसन करण्यासाठी महाविद्यालयांनी हेल्पडेस्क तयार करावा. प्रत्यक्ष परीक्षेत येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी अभ्यासक्रमनिहाय समन्वयकांची नियुक्ती करून, त्याची माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात यावी, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.

