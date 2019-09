मुलीचा खून करणाऱ्या आरोपीचा आढळला मृतदेह

वडगाव मावळ - वडगाव येथील एका हॉटेलमध्ये नवलाख उंब्रे येथील एका अल्पवयीन मुलीचा खून करून फरार झालेल्या श्रीराम सुग्रीव गिरी (वय १९, रा. तळेगाव दाभाडे) या आरोपीचा मृतदेह शुक्रवारी (ता. ६) दुपारी वराळे गावच्या हद्दीत इंद्रायणी नदीमध्ये आढळून आला. त्यामुळे त्याने आत्महत्या केल्याची शक्‍यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. आरोपीने बुधवारी (ता. ४) सकाळी अकराच्या सुमारास मुलीस फूस लावून हॉटेलमध्ये आणले. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ते हॉटेलमधील एका खोलीत होते. त्यानंतर हा तरुण तेथून फरार झाला होता. हॉटेल व्यवस्थापकाने खोलीत जाऊन पाहिले असता ही तरुणी मृतावस्थेत आढळून आली. तिच्या गळ्यावर, पोटावर व हातावर ब्लेडने वार केल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी हॉटेलच्या रजिस्टरवरील नोंदी व फिर्यादीवरून गिरी याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्याचा शोध घेताना पोलिसांना त्याने वापरलेली दुचाकी बुधवारी रात्रीच आंबी गावाजवळील इंद्रायणी नदीच्या पुलावर आढळून आली होती. त्यामुळे मुळशी येथील आपत्ती व्यवस्थापन पथक दोन दिवसांपासून पाणबुड्यांच्या साहाय्याने नदीमध्ये त्याचा शोध घेत होते. शुक्रवारी दुपारी त्याचा मृतदेह वराळे गावच्या हद्दीत सापडला.



