पुणे

देहदान करणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा आज बारामतीत सन्मान

देहदान करणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा आज बारामतीत सन्मान
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बारामती, ता. १७ : येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय येथील शरीररचनाशास्त्र विभागाच्या वतीने देहदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांचा मंगळवारी (ता. १८) सन्मान करण्यात येणार आहे.
समाजहितासाठी देहदानाचा निर्णय घेणाऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. सकाळी ११ वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात हा कार्यक्रम होणार आहे. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असून, अधिष्ठाता डॉ. अंजली पाटील कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवतील. यावेळी देहदान व अवयवदानाचे महत्त्व आणि त्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी या मानवतावादी कार्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. पाटील यांनी केले आहे.

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