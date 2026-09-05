भरधाव बोलेरो झाडावर आदळून चौघेजण जखमी

भरधाव बोलेरो झाडावर आदळली; चौघे जखमी
जयनिला हॉटेलसमोरील अपघातात वाहनाचे तीन लाखांचे नुकसान; चालकाविरुद्ध गुन्हा
सांगोला, ता. ५ : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वर जयनिला हॉटेलसमोर भरधाव बोलेरो पिकअपने रस्त्यालगतच्या लिंबाच्या झाडाला धडक दिली. या अपघातात चालकासह चौघे जखमी झाले. २३ ऑगस्ट रोजी पहाटे दोनच्या सुमारास ही घटना घडली. अपघातात वाहनाचे सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले.
याबाबत राहुल अशोक कोळी (वय ३६, रा. गळतगा, ता. निपाणी, जि. बेळगाव) यांनी आज (ता. ५) सांगोला पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. कोळी हे २२ ऑगस्ट रोजी रात्री महिंद्रा कंपनीच्या पांढऱ्या रंगाच्या बोलेरो पिकअपमधून खडकलाट येथून सांगोला मार्केटकडे निघाले होते. वाहनात चालक मलिक इमाम मुलतानी, क्लीनर दीपक शंकर कोंडेकर व वीरभद्र शिवपुत्र मुगळे होते.
२३ ऑगस्ट रोजी पहाटे वाहन जयनिला हॉटेलसमोर आले असता चालक मलिक मुलतानी याने भरधाव व हयगयीने वाहन चालवून रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे वाहन लिंबाच्या झाडावर आदळले. या अपघातात राहुल कोळी, दीपक कोंडेकर व वीरभद्र मुगळे जखमी झाले. चालक मलिक मुलतानी यालाही दुखापत झाली.
जखमींना सांगोला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर दीपक कोंडेकर यांना पुढील उपचारासाठी सोलापूरला, राहुल कोळी यांना निपाणीला, तर वीरभद्र मुगळे व चालक मलिक मुलतानी यांना चिक्कोडी येथे हलविण्यात आले.
याप्रकरणी चालक मलिक इमाम मुलतानी याच्याविरुद्ध हयगयीने व निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघात घडवून जखमी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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