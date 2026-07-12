Elderly Woman Property Fraud: ‘ज्येष्ठ महिलेला न्यायासाठी वणवण फिरवू नका!’ ; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पोलिसांना तपासाचा आदेश

पुणे : कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादात ७८ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेला न्यायासाठी वणवण फिरू देता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. वडगाव शेरी येथील भूखंड प्रकरणात दाखल गुन्ह्याचा तपास करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी चंदननगर पोलिसांना दिला आहे..तक्रारदार सुमनदेवी तालेरा (वय ७८) यांनी वडगाव शेरी येथील तीन भूखंड परस्पर संमतीने व आर्थिक व्यवहार करून स्वतःच्या ताब्यात घेतले होते. मात्र, जानेवारी २०२४ मध्ये त्यांच्या जाऊ आणि सूनेने फिर्यादी सुमनदेवी यांना अंधारात ठेवून, या जागा अव्हनी रिएल्टर्स संस्थेला नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे विकून टाकल्याचा आरोप आहे. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच सुमनदेवी यांनी पुणे प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात धाव घेतली. प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिला होता. मात्र त्यानंतर सत्र न्यायालयाने हा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचे सांगत तो आदेश रद्द केला..याविरोधात सुमनदेवी यांनी उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण अर्ज केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बँक आणि प्राप्तीकर व्यवहारांवरून यात प्रथमदर्शनी फौजदारी स्वरूपाची फसवणूक स्पष्ट दिसते. ज्येष्ठ महिलेला अशा वेळी न्यायासाठी दारात भटकण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार ही प्रक्रिया कायदेशीररीत्या योग्य आहे. दरम्यान, न्यायालयाने नातवाविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला असून, प्रतिवादींना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी या आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.