पुणे

Pune Grand Tour 2026 : ‘पुणे ग्रँड टूर’साठी पोलिसांना शंभर दुचाकी

'पुणे ग्रँड टूर २०२६' या सायकल स्पर्धेसाठी चारशे सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या शंभर दुचाकी पोलिसांना सोमवारी देण्यात आल्या.
100 bikes gives to pune police

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - 'पुणे ग्रँड टूर २०२६' या सायकल स्पर्धेसाठी चारशे सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या शंभर दुचाकी पोलिसांना सोमवारी देण्यात आल्या. या दुचाकी स्पर्धेतील सायकल स्पर्धेच्या मार्गावर असणार आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आणि ग्रामीण पोलिसांसाठी या दुचाकी दिल्या असून स्पर्धेनंतर पोलिस दलासाठी दैनंदिन वापरासाठी या दुचाकींची मदत होणार आहे.

