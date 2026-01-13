Pune Grand Tour 2026 : ‘पुणे ग्रँड टूर’साठी पोलिसांना शंभर दुचाकी

पुणे - 'पुणे ग्रँड टूर २०२६' या सायकल स्पर्धेसाठी चारशे सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या शंभर दुचाकी पोलिसांना सोमवारी देण्यात आल्या. या दुचाकी स्पर्धेतील सायकल स्पर्धेच्या मार्गावर असणार आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आणि ग्रामीण पोलिसांसाठी या दुचाकी दिल्या असून स्पर्धेनंतर पोलिस दलासाठी दैनंदिन वापरासाठी या दुचाकींची मदत होणार आहे..दुचाकी हस्तांतर कार्यक्रमप्रसंगी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे शहरचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड शहरचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, अपर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पुणे शहरचे सहपोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, पिंपरी-चिंचवडचे शशिकांत महावरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, बजाजचे मार्केटिंग विभागाचे अध्यक्ष सुमीत नारंग, नवउत्पादन विकास विभागाचे उपाध्यक्ष उदयन शाह आदी उपस्थित होते.पुण्यामध्ये १९ ते २३ जानेवारी दरम्यान ४३७ किलोमीटर अंतरावर ही स्पर्धा होत आहे. त्यासाठी पोलिसांना या दुचाकींचे हस्तांतर करण्यात आले. ही स्पर्धा पुणे शहरासह नऊ तालुके आणि १५० गावांच्या भागातील रस्त्यावर होणार आहे..दुचाकीची वैशिष्ट्येमूळ दुचाकीत बदल करून सुधारित करण्यात आलीदुचाकीमध्ये एलईडी आपत्कालीन दिवे, सायरन आणि पुश-टू-टॉक रेडिओ ट्रान्समिशनजीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम आणि मोबाईल फोन व वॉकी-टॉकीसारख्या आवश्यक उपकरणांसाठी चार्जिंग पॉइंट्सआपत्कालीन प्रथमोपचार किट बसविण्यात आले आहेहाय-स्पीड पाठलाग करण्यासाठी वापर .अनधिकृत फलक हटविण्याचे आदेशपुणे - ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी मार्गावर सायकल फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (सीएफआय) सूचनेप्रमाणे सूचनाचिन्हे लावण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, रंगकामासह इतर कामे पूर्ण करून महापालिका, पीएमआरडीए, तसेच जिल्हा परिषदेने आपल्या हद्दीतील स्पर्धा मार्गावर अनधिकृत फलक काढावेत,’ असा आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सोमवारी दिला..स्पर्धेच्या अनुषंगाने आयोजित सर्व विभागांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह इतर अधिकारी अधिकारी उपस्थित होते. स्पर्धेत बंदोबस्तासाठी मनुष्यबळाची कोणतीही कमतरता पडणार नाही, याची खात्री करावी. वाहतूक व्यवस्थापनही व्यवस्थित करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.