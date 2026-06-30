Mechanized Paddy Cultivation: मुळशी तालुक्यात २५ एकरांवर यांत्रिक भात लागवडीचा प्रयोग; खर्चात बचत, उत्पादनात दहा टनांपर्यंत वाढ

पांडुरंग साठेकोळवण : मुळशी तालुक्यातील कोळवण खोर्यातील पाच गावांमध्ये तालुका कृषी विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा उपक्रमांतर्गत २५ एकर क्षेत्रावर यांत्रिक पद्धतीने भात लागवडीसाठी बीजप्रक्रिया करून प्लास्टिक ट्रे मध्ये रोपवाटिका तयार केली आहे यामुळे शेतकऱ्यांचा भात पुनर्लागवडीवरील खर्च वाचणार असून मजूर टंचाई व खते औषध फवारणी वरील खर्च वाचणार असून हेक्टरी उत्पादन दहा टनांपर्यंत वाढणार आहे..तालुका कृषी अधिकारी हनुमंत खाडे यांच्या मार्गदर्शनानुसार कृषी सहायक संजय कटरे साठेसाई तीन एकर, चिखलगाव तेरा एकर, भालगुडी चार एकर, नांदगाव तीन एकर, होतले दोन एकर असे मिळून एकूण पंचवीस एकर क्षेत्रावर हा प्रयोग राबवत आहेत..चिखलगाव येथील प्रगतशील शेतकरी लहू मारुती फाले यांच्या शेतात तालुका कृषि विभागाकडून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत आठ एकर क्षेत्रावर भात लागवडीसाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. बीजप्रक्रिया प्रयोग मागील दोन आठवड्यांपूर्वी करण्यात आला असून सुरुवातीला बीज उगवण क्षमता चाचणी नंतर बीजप्रक्रिया करण्यात आली..तालुका कृषि विभाग भाताची पुनर्लागवड यांत्रिकीकरणाचा वापर करून मशीनद्वारे करणार आहे. साधारण एकवीस दिवसानंतर ट्रेमधील भात रोपे मशिनद्वारे लागवडीसाठी तयार होणार आहेत. पारंपरिक भात लागवडीचे उत्पादन हे हेक्टरी पस्तीस टन मिळते तर मशिनद्वारे भात लागवड केल्यास उत्पादनात हेक्टरी दहा टनांची वाढ होऊन ते हेक्टरी पंचेचाळीस टनांपर्यंत जाते. शिवाय औषधे फवारणीवरील खर्च तसेच मजूरीवर होणारा खर्चही वाचतो. व शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होतो..अशी केली बीजप्रक्रियासुरुवातीला बीज उगवण क्षमता चाचणीभात बियाणे हे मिठाच्या पाण्याच्या द्रावणातून काढलेस्वच्छ पाण्यातून दोन वेळा धुऊन सावलीत वाळवलेरासायनिक बीजप्रक्रिया प्रतिकिलो बियाण्यास २.५ ग्रॅम थायरम वबुरशीनाशक लावले.जैविक प्रक्रिया करताना बियाण्यास २५० ग्रॅम अॅझोटोबॅक्टर आणि पीएसबीची बीजप्रक्रिया केली.खत आणि माती मिश्रित प्लॅस्टिक ट्रेमध्ये गांडूळ खत व भात बियाणे पेरणी केली.."यांत्रिकीकरणाद्वारे भात लागवड केल्यास भातरोपांना वाढीस जास्तीचा वेळ मिळतो व भातरोपांना फुटवे जास्त फुटतात. परिणामी भात उत्पादन वाढते शिवाय मजूरीवरील खर्च वाचतो. यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरणाद्वारे होणाऱ्या भात लागवडीकडे वळावे."हनुमंत खाडे, तालुका कृषी अधिकारी, मुळशी.."यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन, उत्पादन वाढते असे लक्षात आल्यावर मी मागील तीन वर्षांपासून मशिनद्वारे भात लागवड करत आहे."लहू मारुती फाले, प्रगतशील शेतकरी चिखलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.