पुणे

Mechanized Paddy Cultivation: मुळशी तालुक्यात २५ एकरांवर यांत्रिक भात लागवडीचा प्रयोग; खर्चात बचत, उत्पादनात दहा टनांपर्यंत वाढ

मुळशी तालुक्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा उपक्रमांतर्गत यांत्रिक भात लागवडीचा चिखलगावसह पंचवीस एकरवर प्रयोग; प्लास्टिक ट्रेमधील रोपवाटिकेमुळे मजूर टंचाई, पुनर्लागवड व औषध फवारणीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात घटणार
Mechanized rice cultivation project initiated in Mulshi Taluka under National Food Security Mission

Mechanized rice cultivation project initiated in Mulshi Taluka under National Food Security Mission

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पांडुरंग साठे

कोळवण : मुळशी तालुक्यातील कोळवण खोर्यातील पाच गावांमध्ये तालुका कृषी विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा उपक्रमांतर्गत २५ एकर क्षेत्रावर यांत्रिक पद्धतीने भात लागवडीसाठी बीजप्रक्रिया करून प्लास्टिक ट्रे मध्ये रोपवाटिका तयार केली आहे यामुळे शेतकऱ्यांचा भात पुनर्लागवडीवरील खर्च वाचणार असून मजूर टंचाई व खते औषध फवारणी वरील खर्च वाचणार असून हेक्टरी उत्पादन दहा टनांपर्यंत वाढणार आहे.

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